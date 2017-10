Cum şi-au ales directorul profesorii de la liceul din Mihail Kogălniceanu

8

Falsa democratie

Felicitari colectivului de cadre didactice pentru perseverenta! Dar... ati avut noroc ca propunerea a fost pe placul generalului, altfel nu ar fi tinut cont!!! La Scoala 12 am votat toti in iulie, cu vot secret, biletele numarate si semnate chiar de d-l Raducu Popescu, dar, pentru ca voia neaparat pe cineva, nu a mai tinut cont de votul majoritatii si, in vacanta, cand toata lumea era in concediu, a pus pe cine voia. De atunci n-a catadicsit nici sa ne raspunda la memoriul inaintat pentru lamuriri... E vot "democratic" doar unde vrea si cu cine vrea!!!