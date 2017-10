Cum se vede viitorul energetic prin ochii elevilor de la Şcoala 29

3

sa te scoti!

tanti de germana, stai acasa si n-ai ce face? ai scris porcariile alea cu cojo, cu religia si cu un copil de la pretestarea DSD si mama lui si acum vrei sa dai vina pe altii? ce desteapta te crezi! baga-ti mintile in cap, ca nu tine vrajeala! Iar vrei sa-i scoti pe altii in fata! Stilurile nu se confunda, sa stii! Una-i una, alta-i alta! Iar BREAKING NEWS- ul e pe bune. Chiar ne delimitam de porcarii! Scrie-ti tu rautatile tale, leaga-te tu de toata lumea, daca asa iti place, dar lasa-i pe oamenii normali in pace, sa se lupte cu propriile lor arme cinstite si corecte... Nu asa se face treaba! Incep sa cred ca te-ai folosit de cei 6 frustrati ca sa-ti duci propriul tau razboi cu cineva. Nu-i frumos, ba e chiar foarte urat, tanti de germana.

Răspuns la: delimitare si de... diversiune

Adăugat de : mama ei de..., 24 noiembrie 2015

Cand v-ati hotarat sa va delimitati? Ati facut ''gluma" cu Nico si COJO, descrierea cu religia, apoi v-ati recomandat voi voua sa va delimitati si...