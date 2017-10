Cum se va schimba învăţământul românesc în anul şcolar 2014-2015

Cum se va schimba învățământul românesc în anul școlar 2014-2015

Ştire online publicată Duminică, 10 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Metoda interdisciplinară de predare, introdusă în învățământul românesc în anul școlar 2013-2014, la clasa pregătitoare și clasa I, va intra și la clasa a II-a, din toamnă, iar examenele naționale vor fi date, din 2019, după modelul testelor PISA, spune ministrul Educației, Remus Pricopie."Metoda interdisciplinară de predare este, de fapt, pregătirea pentru testele tip PISA. A a fost introdusă, pentru prima dată, în sistemul românesc de educație în anul școlar 2013-2014, în clasa pregătitoare și clasa I, continuă cu elevii din clasele a II-a, iar din toamnă aceste generații vor beneficia și de primele manuale noi, în premieră și în sistem digital. Predarea interdisciplinară va fi extinsă apoi la clasele a III-a și a IV-a simultan cu noile manuale", a declarat, pentru MEDIAFAX, Remus Pricopie.Potrivit ministrului, elaborarea manualelor pentru toate ciclurile de învățământ ar putea dura patru-cinci ani."Sunt lucruri pe care, teoretic, ar trebui să le faci imediat, dar care, practic, nu pot fi făcute decât gradual și numai după ce măsori de o sută de ori. De exemplu, procesul de schimbare a manualelor este unul care durează patru-cinci ani. Nu există nicio variantă în care să schimbi toate manualele peste noapte, fiindcă manualele se schimbă odată cu primul an al ciclului, respectiv clasa I, clasa a V-a, a IX-a, chiar dacă avem în școala românească manuale de geografie din care elevii ar putea învăța faptul că Iugoslavia este vecinul nostru din sud-vest. Acel manual ar fi trebuit scos din circuit de ani buni dar, pentru că am fost ocupați cu schimbarea miniștrilor în fiecare an, uneori chiar și trimestrial, cu dezbaterile prea politice despre reforme ale educației sau pentru că ne-a fost teamă să nu deranjăm editura care, de 15 ani, vinde același manual, am omis un lucru elementar: revizuirea periodică a programelor și, apoi, a manualelor. Iată de ce avem nevoie de un proces continuu și, aș putea spune, tehnocratizat de revizuire a programelor și de actualizare a manualelor", a explicat Pricopie.Sursa: www.mediafax.ro