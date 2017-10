Cum se va intitula al 23-lea film din seria "James Bond"

Ştire online publicată Vineri, 07 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Al 23-lea film din seria "James Bond", care va fi lansat pe marile ecrane în toamna anului 2012, se va intitula "Skyfall", potrivit presei britanice.Producătorii acestui film, MGM și Sony Pictures, au înregistrat deja domeniile de internet JamesBond-Skyfall.com și Skyfallthefilm.com, înainte de începerea filmărilor. Un site american a descoperit faptul că cele două domenii de internet au fost înregistrate de o companie care a înregistrat în trecut multe titluri pentru Sony Pictures. Titlul oficial al filmului nu a fost deocamdată confirmat de producători. "Skyfall" ar fi cel mai scurt titlu al unui film din seria "James Bond", după cel al primului lungmetraj din franciză, "Dr. No", lansat în 1962. El ar fi, totodată, primul titlu original al unui film din această franciză după "Să nu mori azi/ Die Another Day", lansat în 2002. La începutul acestui an, producătorii americani au anunțat că acest film, denumit deocamdată "Bond 23", va fi lansat în Marea Britanie și în Irlanda pe 26 octombrie 2012 și în Statele Unite pe 9 noiembrie 2012. Al 23-lea film din seria "James Bond" marchează revenirea actorului Daniel Craig în rolul agentului 007 - pentru a treia oară - și a actriței Judi Dench în rolul personajului "M". Presa internațională a anunțat că Javier Bardem va face și el parte din distribuție, urmând să joace un personaj negativ, iar Ralph Fiennes va interpreta un personaj misterios. Naomi Harris va juca rolul asistentei Moneypenny. Cele 22 de filme "James Bond" realizate până în prezent au generat încasări de 1,6 miliarde de dolari în SUA și Canada, această serie fiind pe locul al treilea în clasamentul celor mai de succes francize cinematografice, potrivit Box Office Mojo.