Cum se va da admitere la Universitatea „Ovidius”

trebuie sa fii foarte bine pregatit

Ca sa reusesti sa fii declarat admis la celebra Universitate Ovidius, trebuie sa indeplinesti, cumulativ, cel putin 2 conditii obligatorii : 1.Sa stapanesti bine limba si cultura macedoneana. Scris, citit, obiceiuri, istoria, productia de branza si anatomia oii. 2.Sa ai bani. In primul rand, pentru spaga. In al doilea rand, pentru spaga. Si daca iti mai raman niste firfirei...tot pe spaga se vor duce. Dupa admitere, urmatorii ani vor fi decisivi pentru viitorul tau. E bine ca parintii sa-ti fi facut un fond de rezerva dinainte sa te nasti tu. Daca nu, ai doua solutii simple si la indemana, le poti folosi si cumulat : credit la banca si o vizita la camatari. Atentie!!! Noul rector are in intentie publicarea tarifelor pentru fiecare nota, deci este un lucru pozitiv, care vine in ajutorarea studentilor. Asteapta afisarea la avizierul fiecarei facultati a acestei liste si programeaza-ti banii din timp. Facultatile unde se observa o crestere a interesului fatza de spaga, mai ales ca au conduceri noi si dornice de a recupera investitia de la inceputul anului, sunt cele de Drept ( spaga de 5 stele), Litere (5 stele), Medicina (4 spre 5 stele), Teologie (5 spre 6 stele), Economie (cerul unei nopti senine de vara). Dragi parinti, nu va zgarciti. Zambetul odraslei voastre care se uita la diploma UOC - nepretuit. Pentru toti ceilalti, exista Bucurestiul. Sigur, nu se compara cu Constanta. Dar am auzit ca e o universitate cat de cat mai acceptabila. Aia au rector un penibil, sanchi, filosof cu recunoastere mondiala. Epure il bate de departe si la cultura, si la prestanta, si la pragmatism. Mare noroc ca ministerul l-a validat pe domn' rector. Ce daca ministrul s-a opus si chiar a vrut sa-i interzica acestui sa mai candideze dupa ce alegerile ar fi fost anulate. Bine ca i-a venit mintea la loc acestui Baba. Multumim din inima partidului pentru aceasta razgandire. In concluzie, Universitatea Ovidius merita atentia elevilor de clasa a 12-a. Plata in natura!!!! Scuze, vroiam sa zic in valuta.