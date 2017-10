Cum se sărbătoreşte Crăciunul pe mapamond

Cum se sărbătorește Crăciunul pe mapamond

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai iubite sărbători, aduce în fiecare an bucurie în sufletele a milioane de oameni de pe mapamond.Având o dublă semnificație: nașterea lui Isus Hristos, dar și bucuria de a oferi și a primi daruri, Crăciunul este sărbătorit de fiecare popor într-o atmosferă plină de farmec și voie bună, în funcție de tradițiile și obiceiurile care îl definesc.America. Poate mai mult decât în altă parte, ținând cont că l-a dăruit pe Moș Crăciun (Santa Claus) așa cum este el cunoscut astăzi, chiar dacă s-a inspirat după Sf. Nicolae, sărbătoarea de Crăciun fascinează întreaga țară, iar pregătirile încep imediat după Ziua Recunoștinței.Un obicei întâlnit la americani, dar și la germani și olandezi, este acela de a arde o buturugă timp de trei zile, prilej ce aduce aminte de momentul nașterii lui Iisus.În ceea ce privește masa de Crăciun, curcanul ocupă loc de cinste, servit cu legume la grătar, fripturi de porc și vită, alături de budinci și prăjiturile tradiționale, în special de cele făcute cu dovleac și măr, cu fructe sau morcovi.xxxGermania a oferit lumii obiceiul de a împodobi bradul de Crăciun, care inițial era decorat cu panglici colorate, lumânări și diferite dulciuri. Nemții practică obiceiul de a aprinde câte o lumânare în cele patru duminici dinaintea sfintei nopți care semnifică nașterea Mântuitorului.Cântece de Crăciun cunoscute, precum „O Tannenbaum” se fac auzite în timpul acestei sărbători ce produce bucurie în sufletele tuturor. Oratoriul înălțător al lui Johann Sebastian Bach încânta mulțimea venită în bisericile și catedralele germane după ascultarea slujbei religioase din seara de ajun. Târguri de Crăciun se deschid peste tot, figurinele din turtă dulce, prăjiturile, articolele de artizanat și obiectele confecționate din ceramică înțesând piețele de Crăciun din Dresda, Nurrenberg și Berlin.xxxAustria începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă de ziua Sfintei Barbara, care dă tonul diferitelor festivități, baluri și concerte, iar de Sf. Nicolae cortegii de actori mascați în monștri și cântăreți umplu străzile vieneze. Colindătorii aprind torțe și se plimbă din casă în casă.Ajunul Crăciunului se petrece însă în familie, ca și ziua de Crăciun, mai puțin prin restaurante sau alte locuri publice, iar copiii își deschid darurile puse sub pomul decorat cu ornamente, lumânări și bomboane la sunetul unui clopoțel și imediat după cină tradițională din care nu lipsește crapul făcut la cuptor.Spania. Iesle confecționate din lemn și alte figurine ce întruchipează diferite personaje specifice sărbătoriri Nașterii lui Iisus împodobesc casele spaniolilor, care încep festivitățile de Crăciun de ziua Imaculatei Concepții, respectiv în 8 decembrie.Ca și în Germania, cortegii de actori profesioniști sau amatori străbat străzile orașelor puternic luminate, interpretând procesiunea celor trei magi. Interesant este faptul că darurile de Crăciun sunt oferite tocmai de către magi copiilor, obicei care se găsește și la portughezi.Seara de Crăciun este sărbătorita împreună cu familia, acasă, la o masă îmbelșugata cu friptură de pui, curcan sau miel.xxxMarea Britanie. Englezii sărbătoresc consecvent Crăciunul abia din 1660, după ce fusese interzis de nenumărate ori de către autorități, datorită amestecului de obiceiuri creștine și păgâne deopotrivă practicate până la acea dată.În case, în mirosul parfumat de brad, englezii savurează delicii culinare de Crăciun, din care nu lipsesc curcanul (sau gâsca ori rața), fripturile, sosurile, plăcintele și budinca (Christmas Pudding), ce întregesc atmosfera acestei sărbători și liniștesc spiritele după noaptea de Ajun, în care se crede că duhurile rele și fantomele părăsesc castelele și criptele, obicei rămas din perioada păgână.După masa copioasă de Crăciun, englezii pornesc la vânătoare de pițigoi, chiar în ziua de Sf. Ștefan, amintind de legenda în care martirul creștin închis nu a mai putut să se salveze din cauza acestei păsări care a trezit gardianul ce îl păzea.Crenguțele de vâsc împodobesc casele englezilor, ca și pe cele ale norvegienilor. Alte decorațiuni și instalații luminoase îmbogățesc vitrinele magazinelor, iar străzile orașelor strălucesc de lumini feerice.xxxNorvegia. Pe lângă cadourile obișnuite, în Norvegia se oferă păpuși copiilor, care îl întruchipează pe Nisse, o variantă a lui Moș Crăciun. Bradul este împodobit de către părinți, care preferă să meargă în pădure și să îl taie singuri.În piețele de Crăciun norvegiene întâlnim delicatesele lor specifice, ca brânză de capră, ciocolată și gemul de mure.xxxDanemarca. Aidoma germanilor, danezii aprind cele patru lumânări din săptămânile predecesoare Crăciunului, semnificând bucuria, speranța, credința și pacea. Bradul împodobit cu panglici și lumânări și îmbogățit la baza de mult așteptatele cadouri, este înconjurat de membrii familiei prin dans și cântece de colind.xxxÎn Islanda se împodobesc brazii artificiali, lumânările fiind cele mai des folosite decorațiuni. De Ajun se merge la slujbă, se dansează și se cântă în jurul unui foc, iar darurile din cizmulițe sunt „puse” de cei treisprezece flăcăi de Crăciun, omologii moșului, dar numai pentru copiii cuminți, ceilalți primind cartofi!xxxFranța. Pere Noel este așteptat în Franța de către familia reunită la masa festivă, după ce fiecare membru trece o lumânare de la unul la altul, până la cel mai tânăr. Se merge la slujbă, se fac petreceri și se împart cadouri. Magazinele atrag copiii cu jocuri de lumini, iar târgurile de Crăciun sunt împânzite în cele mai cunoscute locuri, căsuțele din lemn fiind pline la refuz cu obiecte confecționate manual, bijuterii și dulciuri.xxxBelgia. Pere Noel vine și în Belgia, dar în regiunea valonă, în timp ce în partea flamandă își face apariția St. Niklaas, care aduce cadouri copiilor în ziua de 6 decembrie. De Crăciun, darurile sunt așezate sub brad și sunt deschise după cina sau a doua zi dimineață. Bomboane, prăjituri și ciocolată se servesc tot timpul în perioada sărbătorilor de iarnă.xxxGrecia. Curcanul devine și la greci piesa centrală a mesei de Crăciun, neapărat împreună cu o pâine tradițională numită hristopsomo. Prăjiturile cu miere încheie cu fast ospățul, în timp ce aroma plăcintelor tradiționale de Sf. Vasile satisface papilele gustative în noaptea dintre ani. Neuitat este banul ascuns în plăcintă, care poartă noroc anul ce vine celui care nimerește bucată respectivă.xxxItalia. Italienii intră în magia sărbătorilor de iarnă de ziua Sf. Lucia, simbol al luminii. Se pregătesc să meargă la biserică în Ajun și așteaptă nerăbdători ca Babbo Natale (Moș Crăciun) sau bună vrăjitoare Befana să împartă daruri copiilor.xxxUngaria abundă în obiceiuri și ritualuri desfășurate în zilele de Crăciun. Ceremonii religioase, reprezentații teatrale populare (vicleim), cântece și jocuri, mese decorate cu fân, colinde cantate de toată lumea, se îmbină armonios într-o sărbătoare așteptată cu multă emoție.xxxRusia așteaptă oficial Crăciunul pe data de 7 ianuarie, deși în ultima vreme sunt tot mai multe familii care sărbătoresc pe stil nou. Case decorate cu ramuri de brad și alte decorațiuni, brazi împodobiți, cadouri aduse de Moș Gerilă și Zapezica, nepoțica acestuia, tocmai de Anul nou care este început cu șampanie, conferă o notă aparte în decorul acestei sărbători internaționale.xxxÎn Bulgaria, masa din noaptea de Crăciun este bogată în preparate de post, de cel puțin 12 feluri, pentru fiecare zi a anului. Aceasta include legume fierte, nuci, orez, compot, fructe uscate, fasole.Tradiția îndeamnă pe fiecare să spargă o nucă. Dacă aceasta este bună, se așteaptă un an nou bun și bogat, dacă este stricată sau goală, atunci anul care vine se anunță găunos.