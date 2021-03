Cum s-a înfiinţat Universitatea „Ovidius” în urmă cu 31 de ani. „Am început cu nişte tineri grevişti”

Despre ce s-a întâmplat în urmă cu 31 de ani, am discutat cu prof. univ. dr. Sorin Rugină şi prof. univ. Vasile Sârbu, care, şi acum, îşi amintesc cum a luat fiinţă universitatea, deşi de atunci a trecut atât de mult timp. Din nefericire, mulţi dintre cei care au contribuit la această realizare, cum ar fi profesorii Gheorghe Dumitraşcu, Ioan Popişteanu, nu mai trăiesc în ziua de azi. Totuşi, o parte dintre fondatori îşi desfăşoară, în continuare, activitatea în cadrul universităţii, unde încearcă să pregătească pentru viaţă generaţiile actuale de studenţi.







„Eu am semnat documentul de înfiinţare al universităţii. A fost un moment istoric, dar greu. Din punctul meu de vedere, adevărata revoluţie s-a produs la Constanţa, pentru că, la acel moment, Constanţa a intrat pe harta centrelor universitare din ţară. Tot atunci, se înfiinţase şi Universitatea Maritimă Constanţa. În ceea ce ne priveşte, noi am pornit cu studenţii de la Medicină, care făcuseră grevă la Bucureşti şi ne-am oferit să-i preluăm. Peste ani, şi ani, am fost chiar la un pas de a deveni universitate internaţională, dar oamenilor le-a fost frică de reformă, dar aşa căpătam un caracter unic în ţară”, a declarat pentru „Cuget Liber”, fostul rector, prof. univ. dr. Sorin Rugină.





Bineînţeles că şi prof. univ. dr. Vasile Sârbu îşi aduce aminte foarte bine cum un grup de intelectuali din Constanţa a hotărât atunci să transforme un institut de subingineri în universitate, iar drumul nu a fost deloc uşor.





„În 20 martie 1990 se înfiinţase Facultatea de Medicină, în subordinea Institutului de Subingineri. Eu am fost numit decan şi m-am dus la ministrul Învăţământului şi i-am spus că nu este posibil ca o facultate de medicină să aibă o astfel de subordonare. Am început cu Medicina şi Biologia, dar cum? Cu nişte tineri grevişti ai foamei de la Bucureşti, care cereau să fie admişi la universitate, mai ales că în acel an existaseră nişte subiecte comune pe ţară şi ei picaseră în capitală cu medii cu care ar fi intrat dacă ar fi dat admiterea la alte centre universitare, gen Iaşi, Cluj. Făceau greva foamei de trei luni şi eu i-am adus aici, i-am cazat la cămin. Acesta a fost debutul, cu Medicina, după care au urmat şi alte facultăţi”, a adăugat binecunoscutul chirurg.





În cele peste trei decenii, a precizat rectorul instituţiei de învăţământ, conf. univ. dr. Dan Iliescu, universitatea a devenit unul dintre cei mai importanţi vectori care contribuie major la dezvoltarea oraşului şi a regiunii. „Suntem singura instituţie academică din lume care îi poartă numele poetului latin Ovidius Publius Naso şi, totodată, un exemplu al metamorfozelor, căci, în cei peste 30 de ani, prin diversele momente care ne-au definit ca instituţie, am devenit un reper în ceea ce priveşte învăţământul academic, ne-am păstrat dinamismul şi ancorarea în valorile comunităţii din care facem parte. Calitatea deosebită a profesorilor şi performanţele remarcabile ale studenţilor şi absolvenţilor, diversitatea programelor noastre de studii, proiectele de cercetare, dezvoltare şi inovare şi dimensiunea antreprenorială, derularea unor manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive de anvergură, dar şi dimensiunea multiculturală, sunt elementele care, în prezent, ne definesc. În aceste zile aniversare, le suntem recunoscători colegilor care, în anul 1990, au reuşit să materializeze un vis, acela de a avea o universitate în Constanţa. De asemenea, ne exprimăm recunoştinţa pentru efortul susţinut al profesorilor, studenţilor şi al alumnilor, faţă de toţi cei care au contribuit la creşterea prestigiului UOC şi a devenirii noastre comune”, ne-a declarat rectorul.