Cum pot ajunge elevii de-a X-a să studieze în Anglia

Junior Achievement Romania împreună cu Headmasters’ & Headmistresses’ Conference organizează în România o nouă ediție a programului de burse HMC - Projects in Central and Eastern Europe. Anual, prin participarea la program, 50 de elevi din 13 țări din Europa Centrală și de Est (Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Georgia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia și Ucraina) au oportunitatea de a studia în Marea Britanie. Din 2009 până în 2013, 35 de elevi români au beneficiat pentru un an de o bursă de studiu (care acoperă taxele școlare, cazarea și cheltuielile de masă), pentru a studia în clasa a XI-a într-o școală independentă din Marea Britanie. Bursierii au șansa de a se familiariza cu sistemul educațional brita-nic, precum și de a-și dez-volta abilități diverse, dincolo de spațiul academic, prin participarea la activități extracurriculare din domeniul artei, sportului și culturii. Pro-gramul se adresează elevilor talentați de clasa a X-a, independenți, buni cunos-cători ai limbii engleze, cu performanțe academice deosebite și recomandări din partea profesorilor coordo-natori, implicați activ în activități extracurriculare și de voluntariat. De asemenea, un criteriu important este capacitatea potențială a elevului de a se adapta într-o altă țară și de a contribui prin propriile sale interese și rezultate la viața școlii britanice. În România, procesul de evaluare implică mai multe etape de selecție a candidaților potriviți pentru program: trimiterea unui formular de aplicație electronic (preselecție), participarea la un test de limba engleză și la un interviu cu reprezentanții HMC din Marea Britanie (selecție finală). Părinții elevilor care sunt aleși ca bursieri plătesc către HMC Projects, înainte de plecarea elevului în Marea Britanie, o taxă administrativă de 1.500 de lire. Elevii români pot aplica la program până pe 15 noiembrie 2013, dacă îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: să fie înscriși în clasa a X-a și să aibă la 1 septembrie 2014 între 16 ani și 17 ani și 6 luni; să nu ocupe deja un loc într-o școală din Marea Britanie; venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2013 să nu depășească echivalentul în lei a 25.000 lire.