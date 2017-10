Cum luptă Asociaţia TEAM pentru schimbarea imaginii Constanţei

Cum luptă Asociația TEAM pentru schimbarea imaginii Constanței

Din dorința de a schimba impresia greșită despre Constanța și despre români, în general, și pentru a realiza un schimb cultural cât mai eficient, zilele acestea s-a derulat a treia ediție a proiectului internațional „Tineri de pretutindeni”, la care au participat adolescenți din Italia, Polonia, România, China, Japonia, Slovenia, Israel, Ungaria, Insulele Cayman, Pakistan, Germa-nia, Hong Kong, Singapore, Marea Britanie, Canada, Africa de Sud.Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Colegiul Internațional UWC Adriatic Italia, Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția Creșelor Constanța, Consiliul Județean Constanța.S-au realizat activități culturale, sportive, creative, de voluntariat, dezbateri pe teme de inters social la nivel internațional. Au fost prezentate cele două sisteme educaționale: UWC și sistemul românesc de învățământ, prin prezentări și întâlniri directe cu elevii din România.Au participat activ la acest proiect: Școala Gimnazială Nr.18 „Jean Bart” Constanța, Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Direcția pentru Sport și Tineret Constanța, Creșa Nr. 5 Constanța.Au fost implicați în proiect mai mult de 300 de copii, părinți, tineri.Acest proiect se realizează în fiecare an fără fonduri externe. Musafirii își plătesc drumul, volun-tarii Asociației TEAM îi găzduiesc și le oferă masa; instituțiile parte-nere se implică în realizarea programului de activități.În acest an, Haley, o tânără din Insulele Cayman, a împlinit 18 ani în ultima zi de proiect.„Această tânără își va aminti toată viața că a împlinit vârsta majoratului într-o ie românească, cu o mamă româncă alături - într-o familie de mare suflet. Acest proiect nu doar aduce un mare plus cultural celor care participă la el, dar demonstrează că acțiunile de suflet, pentru comunitate, nu se fac cu bani externi, ci cu oameni”, a declarat psiholog Daniela Ghițoiu, inițiatoarea acestei activități.