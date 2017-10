Cum justifică Funeriu retrogradarea UMC

3

UMC E DIN ... ROMANIA!

De ce UMC ar fi diferita de ceea ce se intampla in Romania de azi? Acolo sunt profesori care i-au spaga, trec studentii pe pile, iar studentii nu vor sa invete, chiulesc de la ore. Absolventii lor sunt la fel de slabi ca cei de la ASE, Ovidius, Saguna, Spiru, etc. Faptul ca este o universitate maritima e un dezavantaj pentru ca absolventii si cadeti se duc pe mare si ne fac tara de rusine! Daca la UMC s-ar face carte cum trebuie si nu s-ar lua spaga, ar trece 10 studenti din 200! Nu cred ca asta ar conveni studentilor, familiilor lor si ...rudelor! Oameni buni, traim in tara noastra, nu in Germania sau Japonia! La Academia Navala e la fel, dar au mai putini studenti si acolo armata ascunde gunoiul sub pres, doar nu credeti ca acolo nu exista! UMC e pe locul 3 pentru ca rectorul nu a dat spaga la ARACIS si i-a tratat "de sus" pe inspectorii care i-au verificat. Asa se zice prin urbe! Nici macar nu a contestat rezultatul controlului, asa ca e clar de ce!