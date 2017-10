Cum îţi poţi monitoriza copilul la şcoală doar cu un simplu click

Cum îți poți monitoriza copilul la școală doar cu un simplu click

Previzibil, implementarea cataloagelor virtuale în unitățile de învățământ din municipiul Constanța nu s-a făcut chiar cu debutul semestru-lui II, pentru că aplicarea noilor prevederi ale Legii Educației Naționale dau bătăi de cap managerilor deveniți peste noapte și administratori.Prinși într-un du-te vino pentru a perfecta contractele cu furnizorii de servicii, la care s-au adăugat și condițiile meteo nu au permis focusarea atenției strict pe această nouă cerință a Ministerului Educației.Prof. Carmen Chiriță, director adjunct Școala „Remus Opreanu”, declara pentru „Cuget Liber” că a fost consultată asociația de părinți, dar problema este că informaticianul unității și-a dat demisia, iar pentru acea jumătate de normă trebuie căutat acum un alt angajat. „Zilele acestea suntem prinși cu înscrierea în clasa pregătitoare, așa încât mai amânăm implementarea catalogului online!”.La Școala nr. 3 „Ciprian Porumbescu”, prof. Doina Buzescu, director, ne spunea că în urmă cu doi ani a investit 30 milioane lei în implementarea soft-ului pentru acest catalog. „Și când să-i dăm drumul, am întâmpinat o problemă, iar inginerul care ne-a instalat programul n-a mai fost de găsit. Cu siguranță, ne vom ocupa de continuarea acestui proiect, dar după ce vom finaliza înscrierile în clasa pregătitoare”.Exemplu de bune practiciLa Școala nr. 40 „Aurel Vlaicu”, catalogul virtual a fost implementat din anul școlar 2008-2009 cu sprijinul asociației de părinți. „Sunt foarte mulțumită că am reușit să facem acest pas”, declara prof. Marilena Ionescu, director. „Am o elevă care stă la bunici, pentru că părinții ei muncesc în Spania. Trebuie să vă spun că m-au sunat să-mi mulțumească pentru faptul că pot vedea evoluția școlară a fiicei lor. Pe lângă note și absențe, părinții își pot trimite mesaje între ei, pot afla orarul copilului, dar și al profesorilor. La început au fost reticenți părinții cu privire la folosirea CNP-ului, dar după aceea și-au schimbat parola și nu mai este nevoie să-l folosească”. O altă utilitate o are acest catalog și în cazul nou introduselor portofolii ale elevilor, simpla listare a paginii de internet de la finalul anului școlar reflectând situația la învățătură.Singura problemă este că aducerea la zi a acestor cataloage răpește ceva timp profesorilor, întrucât trebuie luate cataloagele clasice în timpul cât ele nu sunt la clasă și transcrise notele virtual.Pentru majoritatea directorilor rămâne, în continuare, dilema dacă prin introducerea acestor instrumente de control părinții vor mai avea vreun interes să mai dea pe la școală sau se vor mulțumi să dea un clic pentru nota celui mic.