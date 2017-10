Cum încurajează Inspectoratul Şcolar performanţa elevilor constănţeni

Cum încurajează Inspectoratul Școlar performanța elevilor constănțeni

De anul trecut încoace, de când inspectorul școlar generala interzis concursurile „pe bani”, părinții școlarilor sunt într-o vânătoare continuă după concursuri naționale, indiferent că progenitura lor studiază în învățământul primar sau gimnazial. O nouă dovadă o avem de la cele două concursuri „Evaluare în Educație” din ultimele două week-end-uri, la care au participat peste 2.500 de elevi constănțeni la cele două probe.„Având în vedere interesul mare al elevilor din clasele gimnaziale pentru concursurile și olimpiadele de matematică, Inspectoratul Școlar Județean Constanța înființează cercurile de excelență pentru clasele a V-a - a VII-a” - este prima frază a comunicatului menționat, care recunoaște, în parte, pofta de competiție a copiilor constănțeni. Duminică, 3 noiembrie, începând cu ora 9, se vor organiza testări pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, în patru centre: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Școala Gimnazială „Spiru Haret”, din Medgidia, Școala Gimnazială „Gala Galaction”, din Mangalia, și Liceul Teoretic „A. Saligny”, din Cernavodă. În acest sens, inspectorul școlar prof. Daniela Bălănescu a mențio-nat: „Avem profesori responsabili, cu rigoare științifică, prompți la solici-tarea noastră și care vor lucra vo-luntar cu acești elevi capabili de per-formanță. Lor li se vor alătura profesori pensionari cu experiență în domeniul pregătirii de performanță, dedicați muncii la catedră și de un înalt profe-sionalism. Cum olimpiada interna-țională de matematică din 2018 va fi organizată în România, la Alba Iulia, urmărim ca în aceste centre să descoperim elevii care vor face parte din lotul reprezentativ al județului Constanța”. Dacă stăm să calculăm cât mai este până în 2018, cred că era cazul să fie luați în calcul chiar copiii din învățământul primar. Pe de altă parte, inspectorul șco-lar general, prof. dr. Răducu Popescu, a precizat: „Unul dintre obiectivele Inspectoratului Școlar Județean Constanța, din acest an școlar, constă în susținerea și încurajarea excelenței în educație, a performanțelor elevilor cu aptitudini și competențe înalte. De aceea, țin să aduc mulțumiri profesorilor implicați voluntar în pregătirea permanentă a copiilor, care înțeleg necesitatea antrenamentului continuu pentru a obține rezultate deosebite”.Sâmbătă, 19 octombrie, 1.345 de elevi constănțeni au susținut proba la matematică a concursului „Evaluare în Educație”, iar sâmbătă, 26 octombrie, cam tot atâția s-au prezentat la proba la limba română. Dan Pârvu, responsabil cu relații publice din partea Fundației de Evaluare în Educație, declara, pentru „Cuget Liber”, că decizia de parti-cipare rămâne în continuare la nivelul elevilor și părinților, dar și a unităților școlare și dascălilor implicați în activitățile educaționale în afara orelor școlare.„Concursurile «Evaluare în Educație» sunt complementare activităților educaționale de la clasă, sunt opționale și sunt la dispoziția, alegerea și decizia elevilor, părinților și cadrelor didactice. Concursurile «Evaluare în Educație» se desfășoară în zi de sâmbătă, zi liberă școlară, astfel încât să nu afecteze orele de curs, dar și pentru a atrage profesorii și elevii, într-o zi liberă, către activități educaționale benefice pregătirii lor ulterioare. Taxa de evaluare nu se încasează în timpul orelor școlare, iar toate demersurile privind taxa respectă legislația în vigoare: 1. convenție civilă cu coordonatorul centrului de evaluare, cu impozitele plătite integral de Fundația de Evaluare în Educație sau 2. contract cu Asociația de Părinți”. Despre legalitatea, dar mai ales utilitatea acestor concursuri ne-a vorbit și prof. Laura Roxana Alexandru, coordonator zonal de concurs, care a precizat că nimeni nu influențează participarea elevilor la aceste concursuri: „Părinții își doresc o evaluare externă a copilului lor, de către un alt cadru didactic, o părere obiectivă pe care numai o participare la concursuri de acest gen o poate oferi. Am colaborat și cu cadre didactice de la unități de stat, care, în timpul lor liber, și-au dorit să vină să-și încurajeze copiii și chiar să corecteze voluntar lucrările care au fost sigilate”. De aceeași părere este și Corina Croitoru, profesor învățământ primar, care declara că atitudinea părinților este una pozitivă:„În alți ani ne povesteau că au fost prin alte județe pentru a-și testa copiii”. Nu ne erijăm în promotori ai fraudelor în învățământ, ci în porta-voce a părinților care într-adevăr, așa cum se recunoaște și în comunicatul ISJ Constanța, manifestă un interes deosebit pentru competiții. Mai ales că în perioada următoare se anunță concursuri dintre cele mai interesante, dar… „pe bani”. Nu aici erau incredibilele fraude, ci mai repede un venit suplimentar pentru școli, ținând cont că din cei 20 lei taxă de participare, 8 lei rămân școlii organizatoare.