Cum îi ajută pe copii cunoaşterea limbilor străine

Cum îi ajută pe copii cunoașterea limbilor străine

Dincolo de o modă, învățarea limbilor străine încă de mic copil se dovedește extrem de utilă în zilele noastre. Un studiu recent arată că acei copii care vorbesc mai multe limbi îi înțeleg mai bine pe cei din jur.Teoria oamenilor de știință s-a conturat după un experiment social, care s-a desfășurat astfel: au rugat un adult să li se adreseze copiilor monolingvi, bilingvi și copiilor care au fost expuși la o limbă străină să mute obiectele care blocau vederea adultului. Copiii au putut vedea mașini de jucărie de diferite mărimi, chiar și o mașină mai mică pe care adultul nu o putea vedea.Când adultul a spus: „Văd o mașină mică” și i-a solicitat copilului să o mute, copilul bilingv și cel expus la o limbă străină au mutat mașina de mărime medie - adică cea mai mică mașină pe care adultul o putea vedea - un procent de reușită de 75 la sută. Copiii monolingvi au reușit să mute mașina corectă într-un procent de doar 50 la sută. Copiii expuși la alte limbi au fost capabili să înțeleagă o perspectivă diferită, sugerează studiul care a fost efectuat pe copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani.Efecte foarte bune pe termen lung„Concluzia relevată de studiul american am observat-o și eu, din practică, de foarte mulți ani, însă abia acum avem dovezi palpabile care să ne demonstreze că micuții multilingvi sau cei expuși la alte limbi au o percepție mai profundă asupra realității înconjurătoare. Totodată, am observat că avantajele comunicative dovedite de copiii poligloți pot avea origini sociale și că expunerea multilingvistică a copilului poate fi cheia dezvoltării sale sociale, cu efecte foarte bune pe termen lung”, declară specialistul în educație Ștefania Filip, coordonatorul Centrului Educațio-nal Helen Doron English. În același timp, specialistul afirmă că dacă ne raportăm la adulți, deja a devenit o axiomă zicala conform căreia per-soanele care vorbesc mai multe limbi au avantaje atât din punct de vedere profesional, cât și în viața sa personală. „De aceea, opinia mea profesională este că nu e nimic nenatural să ne expu-nem copiii la mai multe limbi străine. Din contră, vom avea plăcuta surpriză să consta-tăm că micuții noștri vor în-țelege mult mai bine ce se întâmplă în jurul lor, iar efec-tele pozitive se vor resimți chiar și atunci când vor de- veni adulți”, mai spune specialistul în educație.Helen Doron English este o instituție internațională cu un succes de 30 de ani în predarea limbii engleze pentru copii de la zero la 18 ani.