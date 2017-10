Cum este sărbătorită Ziua Educaţiei în şcolile din Constanţa

2

ziua educatiei

In Sc 23 , ziua educatiei a fost prilej de strans bani de la parinti. Sub pretextul Targul toamnei , intr-o dezordine generala s-a organizat o stranger de bani care s-au ..predat " asociatiei de parinti , asociatie care anul acesta nu a avut vreo intalnire - practic nu sunt organizaei, nu au comitet , deci nu functioneaza. D-na directoare intrebata ce se face cu banii a raspuns plictisita ca urmeaza sa se gandeasca dupa ce vor fi stransi, iar de invatatoare nu mai spun erau total pe dinafara. Spun invatatoare pentru ca am doi copii si am adresat aceeai intrebare fiecarei invatatoare. Macar puteau sa nu faca de ras si Ziua Educatiei!!! zic....