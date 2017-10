Cum este marcată „Sărbătoarea copiilor turci şi tătari“

Cum este marcată „Sărbătoarea copiilor turci și tătari“

La inițiativa Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța și a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România și Uniunea Democrată Turcă din România, precum și Asociația Oamenilor de Afaceri Turci Do-brogea, cărora li se alătură Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” Constanța, este organizată o amplă acțiune care are ca scop sărbătorirea copiilor de etnie tătară și turcă.Ajunsă la a patra ediție, manifestarea se va derula sub deviza „Sărbătoarea copiilor turci și tătari” și va avea loc astăzi, începând cu ora 10,30, la Palatul Copiilor din Constanța, unde, pe parcursul a mai bine de patru ore, preșcolari și școlari de etnie tătară și turcă, provenind de la toate instituțiile de învățământ din județ, se vor întrece în cadrul unor activități culturale și sportive. În sarcina UDTTMR a revenit anul acesta asigurarea a patru premii I, patru premii II, patru premii III și 12 mențiuni pentru premianții de la grupele de preșcolari și clasele I-IV. Premiile vor consta în rechizite și dulciuri. De asemenea, UDTTMR va asigura și aproximativ 200 de meniuri HappyMeal de la McDonalds, transportul cu trei autocare, precum și confecționarea unui banner. Acțiunea „Sărbătoarea copiilor turci și tătari” are ca scop marcarea Zilei Suveranității Naționale și a Copilului, sărbătorită în Republica Turcia în fiecare an la data de 23 aprilie.„Este o zi importantă pentru copiii noștri, iar UDTTMR, în calitate de partener în cadrul acestui proiect, s-a implicat necondiționat cu tot ce a fost nevoie pentru o cât mai bună desfășurare a evenimentului. Așa cum spunea și Atatürk, copiii sunt viitorul unei națiuni, iar responsabili de acest viitor suntem noi, adulții de astăzi. Am răspuns și anul acesta cu aceeași deschidere invitației de a fi parteneri în acest proiect, convinși fiind că numai dându-ne mâna și colaborând vom putea să realizăm lucruri deosebite, așa cum va fi, cu siguranță, și acțiunea de vineri, în cadrul căreia îi vom sărbători pe cei mai mici membri ai comunităților tătară și turcă”, a declarat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.