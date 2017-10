Cum este ilustrat "Spiritul sărbătorilor în sufletul copiilor"

Ştire online publicată Luni, 19 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În sala de festivități a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, micuții din clasele pregătitoare au deschis sezonul colindelor și au dat startul activității „Spiritul sărbătorilor în sufletul copiilor”, din cadrul proiectului educațional „Magia copilăriei”, sub coordonarea prof. înv. primar Steluța Munteanu și având colaboratori învățătorii micuților (prof. înv. primar Alina Dinu, înv. Doina Stănimir, înv. Ioana Nijloveanu), părinții și bunicii.Spiritul sărbătorilor îi va cuprinde și pe elevii și pe învățătorii de la clasele I-II, astăzi și miercuri, 21 decembrie, când programul artistic va continua tot în sala de festivități, sub coordonarea prof. înv. primar Simona Mirică.În schimb, mâine, sub coordonarea prof. înv. primar Veronica Simion, va fi rândul elevilor și învățătorilor de la clasele III-IV să bucure inimile părinților și bunicilor. Elevii claselor a IV-a au invitat copiii din grupele mari de la Grădinița nr. 53 să li se alăture în activitatea ce face parte din proiectul de parteneriat școală-grădiniță „Azi prichindel, mâine școlărel”, proiect ce este coordonat de directorul Liceului „Lucian Blaga”, prof. Iuliana Linea.