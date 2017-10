Cum dezvoltă Liceul „Călinescu”, un proiect de anvergură internaţională

Cum dezvoltă Liceul „Călinescu”, un proiect de anvergură internațională

Ştire online publicată Marţi, 25 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Liceul Teoretic „G. Călinescu” Constanța a fost integrat, alături de 16 școli din nouă țări din bazinul Dunării, începând din mai 2012, într-un amplu proiect de anvergură internațională, propus de KulturKontakt Austria, sub egida Uniunii Europene, intitulat Empowering Young People - Connecting Europe.Scopul acestei inițiative a fost implementarea, pe parcursul unui întreg an școlar, a unui set de principii europene, precum dialogul intercultural, cetățenia activă, dezvoltarea durabilă sau educația antreprenorială.Proiectul a presupus reuniuni de planificare a parcursului în Austria, Muntenegru și reuniunea de lucru a echipelor țărilor din grupul „Cetățenie activă”, în România. Workshop-ul din România, organizat la Constanța de Liceul Teoretic „G. Călinescu”, a presupus activități de proiect organizate de echipa formată din coordonatorul de proiect - prof. Camelia Dochie, directorul școlii - prof. Cristina Zaharia, și prof. Janetta Bărăitaru. Echipa coordonatoare a elevilor este formată din Naomi Luana Ghereben, Ștefan Daniel Ciobanu, Robert Ampoițan și Octavian Ștefan Avram, din clasa a X a.Echipa Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța s-a axat pe studierea și punerea în practică a conceptului de Active Citizenship (Cetățenia activă), alături de echipele de la Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Republica Moldova, JU Srednja Mjesovita Skola „17 Septembar” din Muntenegru și Zabljak Srednjoskolski Centar Pale (High School Centre Pale) din Bosnia-Herțegovina.O primă activitate a demarat în luna noiembrie, prin recrutarea voluntarilor din rândul colegilor din școală și din alte școli (Colegiul Național „Mircea cel Bătran”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul Teoretic „Traian”, Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”).S-au semnat Protocoale de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu Fundația RHM-RO și cu Asociația Prosper Young, în baza cărora aceștia au acționat pe parcursul întregului an școlar.Tinerii au lucrat ca voluntari la Centrul „Micul Rotterdam” din Constanța, organizați în subproiectul denumit „Friends In Need, Friends In Deed”.„A fost un an școlar în care elevii noștri au avut prilejul să învețe altfel,alături de colegi din alte țări, să acționeze, conectând valorile europene, să ajute pe cei aflați în nevoie. Suntem cu toții bucuroși că am parcurs un drum al educației bazate pe calități umane de excepție și că elevii noștri le-au afirmat la nivel european”, a declarat prof. Camelia Dochie, coordonatoarea proiectului.