Cum au fost răsplătiţi cei mai buni matematicieni constănţeni

Cum au fost răsplătiți cei mai buni matematicieni constănțeni

Sâmbătă, 17 decembrie, aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” a găzduit emoționanta festivitate de premiere a celor mai buni matematicieni ai Constanței, participanți la Concursul Național de Matematică LuminaMATH, destinat elevilor din clasele IV-VIII.Aflat la a XV-a ediție, concursul s-a bucurat de o apreciere surprinzătoare, ca dovadă numărul mare de participanți: 46.261 din toată țara, respectiv 2.332 elevi, veniți de la 46 de școli generale sau licee din județul Constanța.La evenimentul de sâmbătă au participat elevii premianți, care au obținut peste 60 de puncte la concurs, de la fiecare din cele cinci cate-gorii de vârstă, și anume: clasa a IV-a (92 elevi), clasa a V-a (44 elevi), clasa a VI-a (20 elevi), clasa a VII-a (17 elevi) și clasa a VIII-a (17 elevi). Prof. Margareta Constantin, inspector școlar de specialitate Matematică, a înmânat diplomele elevi-lor claselor a VII-a și a VIII-a, iar prof. Constantin Daba, directorul Liceului Internațional de Informatică, a înmânat diplomele premianților cla-selor a V-a și a VI-a. Directorul general Hamdi Akyol a înmânat diplomele celor 92 de elevi ai clasei a IV-a.Județul Constanța se poate mândri cu șapte premianți la nivel național, care au primit și premii în bani, făcând parte din elita primilor 20 de elevi pe țară. Cel mai micuț matematician, elev de clasa a IV-a, Gabriel Chiselenco, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, locul XVII pe țară, a primit un premiu de 150 lei și o excursie în Turcia. În ceea ce privește clasele de gimnaziu, clasamentul este următorul: Vait Erin, clasa a V-a, Liceul Teoretic „Ovidius” a obținut un premiu de 150 lei și o excursie în Turcia, iar împreună cu el va pleca și cel de-al doilea clasat, Theodor Mihai Iliant, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, deoarece la nivelul clasei a V-a au fost înscriși 698 de elevi.Ana Maria Milcu, clasa a VI-a, Școala „Mihai Viteazul”, a obținut premiul de 150 lei și o excursie, iar Răzvan Mihai Ursu, clasa a VI-a, Liceul Teoretic „Ovidius” a obținut premiul de 150 lei și, de asemenea, o excursie. Ștefan Tudose, clasa a VII-a, Liceul Teoretic „Ovidius” a obținut un premiu de 300 lei și excursia în Turcia; Unsalan Melisa, clasa a VII-a, Liceul Teoretic „Ovidius” a obținut un premiu de 200 lei; Cristian Teleanu, clasa a VIII-a, Școala „Adrian Rădulescu” din Murfatlar, a obținut un premiu de 200 lei. Cristian Teleanu este elevul care a ocupat prima poziție pe nivelul lui de clasă în ultimii trei ani, câștigând astfel, de fiecare dată, dreptul de a vizita orașul legendă, Istanbul.