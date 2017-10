Cum au ales să sărbătorească elevii Şcolii nr. 30 Săptămâna Francofoniei

Cum au ales să sărbătorească elevii Școlii nr. 30 Săptămâna Francofoniei

Sărbătorită la scară mondială, pe cinci continente, Săptămâna Francofoniei a prilejuit elevilor și profesorilor de la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța organizarea unui spectacol intitulat „Un amalgame d’arts”, titlu în care se regăsește și „amalgame”, unul dintre cele zece cuvinte alese spre a fi material, pretext de lucru didactic și artistic, în fiecare an, de către Ministerul Afacerilor Externe și cel al Educației din Franța.Cu acest prilej, elevii de la clasa a II-a până la a VII-a prezenți în spectacolul coordonat de Veronica Hagi, profesor de limba franceză la instituția amintită, și-au încercat talentele în muzică, recitare, discurs public. Cei mai mici dintre cei prezenți, elevii claselor a II-a E și a III-a F au interpretat cântece ale copilăriei, unele pe ritmuri modernizate însă, de rock’n roll ori de hip-hop. Andreea Rucăreanu, Mara Ureche, Nur Husein și Iulita Alpetri, de la clasa a VI-a A, au vorbit despre relația lor cu limba franceză ca limbă de studiu, despre utilitatea ei, în general, fiind limbă vehiculară în multe țări prin care acestea călătoriseră. Câțiva elevi ai claselor a VI-a C și a VII-C au recitat poezii despre primăvară din creația unor autori celebri, printre care și Iulia Hașdeu. Spectacolul a fost încheiat de elevele Bianca Matei, Teodora Nurciu și Denisa Mocanu, care au interpretat melodii din repertoriul cântăreței Indila, atât de îndrăgită de tânăra generație.„Dragii mei, vă felicit pentru preocupările voastre școlare și extrașcolare în domeniul învățării limbilor străine. Pasiunea voastră pentru limba franceză este demnă de admirație. Sunteți talentați și trebuie să vă gândiți să urcați pe o scenă adevărată, mai mare. Poate de Ziua Școlii... Considerați cuvintele mele ca pe o invitație pentru acel spectacol, dar și ca o sinceră apreciere pentru promovarea valorilor ce fac din Franța artizanul Europei moderne: libertatea de expresie, drepturile omului, deschiderea spre diversitatea limbilor și a culturilor de pe această planetă”, a fost mesajul prof. Aneta Dragnea, directorul Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gh. Țițeica”, adresat elevilor.