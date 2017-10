Cum au ajuns profesorii constănţeni să intre singuri în şomaj

Cum au ajuns profesorii constănțeni să intre singuri în șomaj

Cu toate că există șansa de a ocupa o catedră, profesorii solicită biroului resurse umane al ISJ Constanța adeverințe pentru șomaj, întrucât la sfârșitul acestei luni expiră termenul de depunere a dosarelor.Un exemplu în acest sens este cazul prof. Vasilica Florea, care anul trecut, în urma susținerii concursului de titularizare, încheiat cu nota 6,89, a obținut post la catedra de biologie a Școlii nr. 8. Anul acesta, însă, nu a mai participat la concurs, iar postul i-a fost ocupat de o altă profesoară sosită prin detașare. Întrebată de ce nu acceptă un post în mediul rural, ne-a declarat că ar rămâne cu prea puțini bani având în vedere că nu se mai decontează deplasarea. Totuși, se gândește să-și depună dosarul de șomaj și dacă va apărea o catedră mai aproape de orașul Constanța poate va accepta. Un caz asemănător, dar al unei profesoare de chimie, ne-a fost semnalat de prof. Nejdet Gevat, inspector resurse umane. Respectivul cadru didactic urma să fie remunerat în regim de plată cu ora la Școala de Arte și Meserii din Mihai Viteazu. Dar cum pentru cele 14 ore în regim de suplinitor asociat nu ar fi primit mare lucru, având în vedere că pe perioada vacanțelor aceste cadre didactice nu sunt plătite, a preferat să-și prelungească ajutorul de șomaj. Mai ales că în cazul cadrelor asociate, trebuie prezentat un act prin care să dovedească faptul că posedă carte de muncă la o altă societate.Conform legislației, indemnizația de șomaj reprezintă 75% din salariul minim pe economie, adică 450 lei. Pe lângă această sumă, persoanele care au un stagiu de cotizare de peste trei ani primesc în plus cota parte din media salariului brut lunar pe ultimele 12 luni, astfel: 3% pentru persoanele cu stagiul de cotizare de cel puțin trei ani, 5% pentru persoanele cu stagiul de cotizare de cel puțin cinci ani, 7% pentru persoanele cu stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani, și 10% pentru persoanele cu stagiu de cotizare de cel puțin 20 ani. Persoanele care au cotizat la stat minimum un an, la fel ca absolvenții și militarii, vor primi șomaj doar 6 luni. Persoanele care au cotizat cel puțin 5 ani la stat vor primi șomaj 9 luni, iar cele care au cotizat peste 10 ani vor primi ajutorul timp de un an. Soluții de… crizăConștientă că până la Liceul Teoretic din Băneasa nu va accepta mai nimeni să facă naveta pentru catedra de tehnician veterinar, prof. Ruxanda Ianul, directorul instituției, a apelat la un medic veterinar și un inginer agronom din localitate, angajându-i la plata cu ora. „Cu respectivul inginer agronom aveam deja o relație foarte bună, deoarece elevii noștri făceau practică la ferma dânsului“, ne-a declarat prof. Ianul.De ce s-a ajuns la aceste situații ne-a explicat prof. Nejdet: „Începând cu acest an școlar nu mai există cumulul de funcții. Iar pentru cadrele didactice care dau acum din colț în colț ar trebui să constituie o învățare de minte că au tratat cu superficialitate concursurile naționale. Unii dintre colegii noștri au neglijat concursul de titularizare și s-au mulțumit cu concursul de suplinire”.Întrebat dacă are cunoștință de profesori cu note sub 5 la concursurile naționale, același interlocutor ne-a declarat că în art. 81 din Metodologia de mișcare a personalului didactic nu există condiții de notă la plata cu ora, dar că, în general, directorii de unități nu acceptă personal didactic la limita calificării.