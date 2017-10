Cum au ajuns în bucătăria unui colegiu din Anglia elevi din Medgidia

Cinci elevi și două cadre didactice de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia au luat parte la reuniunea transnațională de predare, formare și învățare organizată de College of West Anglia din orașul King’s Lynn, Marea Britanie.Mobilitatea se înscrie în calendarul activităților educative prinse în proiectul Healthy Life din cadrul programului Erasmus+ și a avut drept obiectiv principal formarea abilităților de viață prin crearea unui meniu care să îmbine principiile unei nutriții corecte cu creativitatea și expresia estetică.Toți membrii echipei de proiect au lucrat în bucătăria colegiului, sub supravegherea personalului calificat, proba finală constând în crearea și servirea unui meniu complet colectivului managerial al colegiului și invitaților, în restaurantul colegiului.Activitățile realizate au permis elevilor să achiziționeze competențe practice de lucru într-o bucătărie profesională, să-și dezvolte capacitatea de lucru în echipă și sub stres, să lucreze într-un mediu cultural diferit și să dezvolte spiritul de apartenență la comunitatea europeană, întrucât în perioada reuniunii Colegiul West Anglia derula încă două proiecte europene, cu Finlanda și Danemarca.