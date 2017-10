Cum ajunge un student să plătească taxe şcolare de 7.000 de lei

Cum ajunge un student să plătească taxe școlare de 7.000 de lei

Plecând de la dezastroasa experiență a Universității din Petroșani, care a pierdut peste 900 de studenți din cauza imposibilității de a mai plăti taxele de școlarizare, am stat de vorbă cu rectorii constănțeni cu privire la situația de la malul mării. „Nu am cunoștință de o situație atât de dramatică în Universitatea «Ovidius»”, a declarat pentru „Cuget liber” prof. univ. dr. Victor Ciupină. Adăugând că se încearcă ținerea în frâu a taxelor de școlarizare cu toate că ministrul Educației, Daniel Funeriu, a insistat în repetate rânduri ca studenții admiși pe locurile cu taxă să plătească aceeași sumă pe care Ministerul Educației o subvenționează pentru cei de la fără taxă. La Facultatea de Farmacie, decanul prof. univ. dr. Gheorghe Țarălungă ne-a declarat că ar însemna ca actuala taxă de 5.500 lei să ajungă undeva la 7.100 lei. Sau la Facultatea de Construcții, decanul prof. univ. dr. ing. Virgil Breabăn afirmă că de la 4.000 lei, cât este în prezent, această taxă s-ar ajunge undeva la 5.600 lei. „Doar studenții care urmează un an de completare (rămân repetenți - n.r.) sunt obligați să plătească această taxă de 5.600 lei”. Din discuțiile purtate și cu studenții a rezultat că taxele de școlarizare nu se modifică de așa manieră încât să determine abandonul. Alexandru Stanciu, președintele Ligii studenților din Universitatea „Ovidius”, student anul III la Litere, ne-a declarat că are cunoștință de situația colegilor din țară, dar că la Constanța nu ar exista astfel de probleme. La Universitatea Maritimă Constanța, rectorul prof. univ. dr. ing. Cornel Panait ne-a declarat că ideal ar fi să existe un număr cât mai mare de studenți așa încât costul per student să fie mai mic. „Nu putem merge cu o taxă de școlarizare mare acolo unde piața nu acceptă. Toată lumea traversează o perioadă mai puțin fericită, în care mulți își pierd locurile de muncă și de aceea am stabilit o taxă pe care noi o considerăm suportabilă pentru tineri. Probabil că nu înregistrăm abandonuri și pentru că avem o serie de programe de mobilitate europeană, prin care studenții noștri mai primesc niște bani din fonduri europene și atunci ei se pot descurca. Alinierea taxelor cu subvențiile oferite de stat este un lucru care astăzi, în România, după părerea mea nu poate funcționa. Copiii nu pot plăti o taxă pe care ministerul o plătește universității pentru studenții înmatriculați la locurile fără taxă. Sunt universități cu nume grele în țară care atrag foarte mulți studenți la fără taxă și atunci bugetul acelei instituții nu se construiește pe studenții de la locurile cu taxă”. La UMC, subvenția pentru studentul de la fără taxă este de 4.500 lei, iar pentru cel cu taxă este de 2.700 lei.