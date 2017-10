Cum ajung profesorii să achite amenzile date şcolilor

Cum ajung profesorii să achite amenzile date școlilor

O amendă de 2.000 lei pentru bugetul unei unități de învățământ constituie o lovitură la… temelie, cum ar spune elevii, în condițiile în care se știe cât de bine stau școlile românești la capitolul finanțe.La finele lunii septembrie, doar ce începuse anul școlar 2013-2014 de câteva zile, un control al inspectorilor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) la Colegiul Tehnic Pontica din Constanța s-a lăsat cu o amendă de 4.000 lei, dar care a fost achitată pe jumătate, pentru că legea prevede un termen de… grație.Și pentru că ni s-a părut „interesant” modul cum a fost achitată abaterea de către Colegiul amintit, respectiv o chetă colectivă în rândul angajaților, ieri am stat de vorbă cu prof. Cosmin Petrișor Badea, director.„Nu am băgat mâna în buzunarul nimănui. Inițiativa le-a aparținut colegilor mei, care s-au gândit să contribuim fiecare după posibilități. Au fost colegi care au dat 100 lei, alții 50 lei, alții 20 sau 30 lei”, ne-a declarat acesta. Întrebat de ce nu a achitat amenda din fonduri extrabugetare, directorul Badea a reamintit că nu a fost dânsul cu ideea acestei chete și că, de fapt, colegii s-au gândit că ar fi bine să nu folosească aceste venituri. „Dacă plăteam din banii școlii, mi s-ar fi părut o greșeală, dar fiecare coleg și-a dorit să sprijine instituția, la fel cum suntem uniți și la evenimente fericite, când este aniversarea vreunui coleg”, a mai declarat același interlocutor.Din păcate, nu am putut afla de la prof. Badea pentru ce i-a fost atribuită amenda.Inspectorul decide gravitatea situațieiAșa încât am sunat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru a afla cât de gravă a fost abaterea Colegiului Pontica încât nu a putut fi păsuit până la reglementarea situației. Din discuția cu colegele care au fost pe teren, insp. Marian Becheanu ar fi reținut că amenda s-a aplicat pentru completarea incorectă a fișelor de instructaj, în baza unor norme „expirate”. Evident, am întrebat dacă o astfel de abatere nu suporta un avertisment, ținând cont, repet, de bugetele ridicole de care dispun unitățile de învățământ românești. „Conform Ordonanței nr. 2/2001, fapta de gravitate scăzută poate suporta încadrări mai blânde, dar acest lucru se decide numai la fața locului de către inspectorii aflați pe teren. Chiar dacă vorbim de o unitate de învățământ, inspectorul decide sancțiunea”.Nu suntem în măsură să stabilim repercusiunile care le-ar fi avut completarea incorectă a fișei de instructaj, dar l-am întrebat și pe Tiberiu Pleșu, directorul ITM, dacă învățământul nu ar merita un alt fel de „trata-ment”: „Legea este una pentru toți și ea trebuie respectată. Când se va modifica și învățământul va fi scutit, atunci mai vorbim”.Pe de altă parte, prof. dr. Răducu Popescu, inspector general, afirma că încă de la începutul anului școlar i-a atenționat pe directorii instituțiilor de învățământ să se îngrijească de toate actele pe care se știe că le solicită organele de control ale statului.„La bugetele microscopice pe care le au unitățile de învățământ, mi se pare nedreaptă aplicarea unei sancțiuni pecuniare, dar, în același timp, dacă inspectorii aflați la fața locului au descoperit nereguli grave, atunci cineva trebuia să suporte consecințele”, a declarat Răducu Popescu.Totodată, „generalul” ne-a informat că a discutat cu angajații Colegiului Tehnic Pontica pentru a descoperi dacă li s-a impus să strângă bani pentru achitarea amenzii, dar aceștia au negat acest lucru.