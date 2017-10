Cum ajung elevii în clasa a VIII-a fără să ştie să scrie? Şcoli întregi cu zero promovabilitate la Evaluarea Naţională

9

Oare e chiar asa?

Cred ca ar trebui sa invatam sa fim mai intelegatori. Daca Dl sau D-na a scris de pe telefon se poate ca acesta sa auto-completeze cu eroarea respectiva. Eu unnul sunt atent la acea eroare in mod special pentru ca am vazut c telefonul meu inlocuieste deseori "ati" cu "a-ti". Din acest motiv eu as incadra greseala lui SRI la capitolul posibila neatentie. Referitor la generatia actuala versus cele precedente, eu nu as generaliza pentru ca sunt multe schimbari care au avut loc in programele de invatamant de la o generatie la alta si corelat cu lipsa de profesori/educatori/invatatori cu pregatire necesara, cam asta trebuie sa fie rezultatul. Toti guvernantii post-revolutie, cand faceau bugetul pe urmatorul an au facut economii din ceea ce trebuia pentru invatamant spunand ca nu sunt bani si ca profesorii trebuie sa se multumeasca doar cu un statut deosebit si cu salarii mizerabile pentru ca ei trebuie sa faca ceea ce fac din pasiune. Timpul a trecut, cei in varsta au iesit la pensie, cei tineri au inceput sa nu mai priveasca invatamantul ca o alternativa iar cei care totusi au indraznit sa faca asta, la un moment dat au cedat si au plecat. Un exemplu este sora mea, profesoara de limba engleza, care dupa mai multi ani de munca intr-un liceu, facand naveta, fara sa primeasca nici un ban pentru aceasta, ramanand la jumatate de salariu dupa ce platea naveta, a mai venit si taierea de 25% din vremea lui Boc si atuncisi-a pus traista in bat, a plecat in Franta, a lucrat o vreme ca profesor particular pentru a putea face un al doilea master in Elvetia si a putea sa predea in scoli din Franta. O fi fost un profesor slab? Nu stiu, dar atata stiu ca atunci cand nu investesti nici nu poti avea pretentia sa primesti calitate. A primit inapoi drepturile care i-au fost taiate ilegal de guvernarea Boc, dar ea era deja plecata de mai bine de un an si cu siguranta nici nu se va mai intoarce curand in tara. Si asta nu pentru ca nu si-ar dori sa fie in tara alaturi de multimea de prieteni si familie, dar dupa atata suferinta si bataie de joc, dupa ce si-a facut o viata acolo, credeti ca va mai veni? Cine ar mai veni? Singura solutie este o alta generatie dar care ca si la fotbal sau gimnastica trebuie sa fie cladita in ani de zile de munca si investitii. Ce s-a stricat din nepasare mai poate fi cladit dar eforturile vor trebui sa fie mult mai mari decat daca s-ar fi conservat si s-ar fi crescut nivelul de calitate in invatamant.

Mine, 28 iunie

Tu sa nu mai scrii . Si tu intri in randul acestor analfabeti functionali.Cum scrii " ce a-ti facut ... " ?