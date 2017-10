Cum a redevenit Gabriel Custurea director al Muzeului de Istorie

6

sa nu jignim!

haideti sa nu jignim! Este clar ca nu s-a respectat legea la concurs, mai clar la prezentarea proiectului de candidatul Costin Scurtu. Asistenta nu a fost asistenta, ci acuzatoare,comisie, candidat. Pt. ca dr. Costin Scurtu nu a avut loc de interventiile asa zisului auditoriu sa raspunda la intrebarile legiuitei comisii. Dar, ma indoiesc ca a fost scandal si ca s-au adus injurii. Nu le sta in caracater niciunuia dintre cei doi candidati. Nu cunosc ceea ce dvs, numiti afaceri. Dar stiu ca Scurtu s-a batut pentru ca orasul in care traim sa aiba un muzeu militar. Si a reusit nu doar aceasta, ci sa si aduca donatii filialei sale si sa-l faca cunoscut [n tara. Si e un bun istoric, cunoscut in Romania. A se vedea lucrarile sale. In acelasi timp, nu se poate afirma ca actualul director nu este un bun specialist in domeniul sau. A se vedea lista de lucrari. Cert este ca, in ringul prezentarii proiectelor, Scurtu a fost singur impotriva tuturor asistentilor adusi special - in frunte cu sentorul Hasotti -. Si nu si-a putut rosti raspunsurile la intrebarile comisiei. Indiferent ce s-ar spune, profesorul Hasotti este si om politic, reprezentant de frunte al unui partid, Despre ce vorbim?! Autoritatile ar trebui sa aiba o reactie la aceste ilegalitati. Si mass-media!