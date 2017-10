Cum a reacţionat Constanţa la întâlnirea cu Marcel Iureş

Cum a reacționat Constanța la întâlnirea cu Marcel Iureș

La Constanța, week-end-ul ce tocmai a trecut a fost prilej de bucurie pentru cei care au fost prezenți la Cityplex. Constănțenii s-au putut bucura de prezența lui Marcel Iureș, a Mirelei Sîrbu și a regizorului Lucian Georgescu, direct în sala de cinema. Lansarea filmului „Tatăl Fantomă” a fost cu adevărat motivul pentru care maeștrii teatrului au fost prezenți la malul mării.După ce și-au ocupat locurile pe scaune, atât spectatorii, cât și actorii principali din film au așteptat cu sufletul la gură să înceapă pelicula. Într-adevăr un film nou, revoluționar dacă am putea spune așa, cu o idee ce nu a mai apărut până acum pe piața filmelor românești.Filmul este o comedie romantică, prezentând atât înfiriparea unei povești de dragoste între Robert Traum (Marcel Iureș) și Tania (Mirela Sîrbu), cât și profunda cercetare a profesorului american Robert, venit în vizită în Bucovina pentru a-și descoperi familia. Pentru Marcel Iureș, este o premieră acest rol de comedie și ca dovadă că este un actor fără reproș, și-a dus la bun sfârșit sarcina, jucând excepțional până la finalul filmului. Filmul are la bază suspansul, dar și comedia. Actorul zâmbește pe aproape întreaga durată a peliculei, iar Tania este opusul, reprezentând misterul. Putem vorbi și de o a doua poveste de dragoste: cea a cinematografului de altă dată, popular și generos. În fața publicului După cele 90 de minute în care spectatorii au vizionat filmul, actorii principali, Marcel Iureș și Mirela Sîrbu, au venit în fața publicului, însoțiți de scenaristul, producătorul și criticul de film Lucian Georgescu, persoana pentru care acest film reprezintă debutul în lungmetraje.Constănțenii și-au arătat recunoștința și aprecierile prin nenumărate aplauze, urmând ca mai apoi să pună diferite întrebări actorilor. La întrebarea unui spectator din public „Cum este să fii în pielea unui român, să joci alături de români, dar să fii totuși nevoit să pari un britanic ireproșabil?”, Marcel Iureș a răspuns galant: „Este emoționant. Am lucrat foarte mult, am făcut nenumărate repetiții și cred că am reușit să nu mă dau de gol cu adevărata mea origine”. De asemenea, artistul a adăugat în încheiere: „Sper ca filmul să fie primit foarte bine și apreciat de toată lumea, pentru că este o idee nouă, o îmbinare a două lumi diferite și totuși atât de comune. Vom primi cu căldură atât reacții critice, cât și aprecierile tuturor”. Cât timp va rula pelicula „Tatăl Fantomă” Pelicula a fost prezentată în avanpremieră extraordinară în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania 2011 și a fost selecționată în competițiile Festivalurilor Internaționale de Film de la Montreal (premieră mondială), Mannheim-Heidelberg și Mons, precum și la selecțiile de film național și european de la Londra, Chicago și Amsterdam. „Tatăl Fantomă” este o producție GAV, cu sprijinul Consiliului Național al Cinematografiei, a programului MEDIA al Uniunii Europene, Media Direction, Starcom Media, Mediacom, Initiative Media și HBO România și va putea fi vizionat, începând de astăzi și până săptămâna viitoare, în cinematografele din București, Cluj, Brașov, Constanța și Iași.Filmul este distribuit în România de Transilvania Film. Scenariul și regia: Lucian Georgescu, după o nuvelă de Barry Gifford. Distribuția reunește actori impresionanți: Marcel Iureș, Barry Gifford, Mirela Sîrbu, Valer Dellakeza, Mihai Constantin, Mimi Brănescu, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Iosif Paștina, Nicodim Ungureanu, Vitalie Bantaș, Marcello Cobzariu și Mirela Oprișor.