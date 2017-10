Cum a luat fiinţă primul teatru românesc din Dobrogea

Cum a luat ființă primul teatru românesc din Dobrogea

Ziua Mondială a Teatrului va fi sărbătorită la Constanța, în ziua de 27 martie, prin amplasarea unei plăci comemorative, din marmură, cu numele filantropului grec Demostene Tranulis.În anul 1926, Demostene Tranulis se oferă să ridice o clădire cu destinație de teatru, în numai șase luni. Teatrul va purta numele „Tranulis” și va fi închiriat pentru spectacole, filme și întruniri publice. De o inteligență sclipitoare, Tranulis reușește să inaugureze acest spațiu destinat inițial cinematografului Ligii culturale. În curând, spațiul primește definitiv drept destinație - instituție culturală - teatru.Conducerea Teatrului de Stat de la Constanța a subliniat că singura dorință a familiei a fost ca pe o plăcuță să fie amintit numele filantropului grec, Demostene Tranulis, căruia i se datorează existența acestui spațiu de cultură.Dana Dumitrescu, directorul Teatrului de Stat, a spus că în octombrie, anul trecut, a fost montată o plăcuță comemorativă, dar de data aceasta, la inițiativa Comunității elene Elpis pe 27 martie 2015, de Ziua Mondială a Teatrului, va fi amplasată o plăcuță confecționată din marmură. „Prin intermediul unei scrisori am descoperit că singura dorință a familiei a fost montarea unei plăcuțe comemorative. Din 1927 nu s-a întâmplat nimic! Ne bucurăm că în colaborare cu reprezentanții Comunității elene de la malul mării am reușit să îndeplinim visul familiei Tranulis”, a declarat Dana Dumitrescu, directorul Teatrului de Stat.La rândul său, Mihnea Hagiu, vicepreședintele Comunității elene Elpis spune că prin acest gest se va împlini un vis mai vechi al familiei: „Toți iubitorii artei vor afla că piatra de temelie pusă pentru ridicarea acestui obiectiv cultural a fost pusă de Demostene Tranulis.”Astfel, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, 27 martie, este readusă în atenția iubitorilor de teatru personalitatea omului de afaceri de origine greacă, Demostene Tranulis, un puternic susținător al culturii, cel căruia i se datorează ridicarea teatrului Fantasio.Cuvintele de pe plăcuță vor putea fi citite de către toți cei ce vor păși pragul Teatrului de Stat, grație acestui proiect al Teatrului de Stat, în colaborare cu reprezentanții Comunității elene Elpis: „La 27 Martie 1927 s-a pus piatra de temelie a primului Teatru românesc din Dobrogea. Lăcașul s-a clădit și s-a ridicat… de către constănțeanul nostru și iubitorul de artă, fiu al Constanței, Demostene Tranulis”.Campania „Artiști pentru artiști“Tot în luna martie, ne-a mărturisit Dana Dumitrescu, directorul Teatrului de Stat, pe lângă numeroasele piese de teatru oferite constănțenilor, se va desfășura campania „Artiști pentru artiști”. Campania are scopul de a sensibiliza opinia publică în vederea strângerii de fonduri pentru artiștii cu probleme de sănătate.În data de 20, 21, 22 martie, actorii constănțeni vor evolua în piesa „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, în regia lui Marcel Țop, toate fondurile strânse fiind donate. Aceste puneri în scenă, în perioada martie-aprilie au ca scop și tragerea unui semnal de alarmă asupra condiției artistului, dar se doresc a fi și un stimulator al solidarității artistice și un semnal pentru autorități.