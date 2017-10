Interviu în exclusivitate

Cum a făcut un jurnalist un milion de euro

După ce a străbătut lumea, din cele 194 de state câte sunt de-a latul și de-a lungul ei, el călcând în picioare 140, jurnalistul Ciprian Enea și-a transpus impresiile, emoțiile și aventurile, într-un jurnal. Erotic. "Jurnalul unui călător boem". L-am întâlnit la Gaudeamus la lansarea ce s-a produs mai mult între prieteni. Citisem despre el că, pentru a-și putea împlini fanteziile, pentru a putea călători…, pentru a se simți liber, într-un moment și-a propus să câștige un milion de euro. Și a făcut-o. Trebuia musai să aflăm: "cum?".- E o rețetă? De când am aflat mă tot întreb: în șase ani un milion de euro?! Presupun că nu din scris… (râde - n.r.)- Nu, nu din scris. Într-o zi am constatat că toți avem nevoie de bani să ne satisfacem un anumit orizont de așteptare. Iar când spun bani nu mă refer la un cont în bancă, ci mă refer la mijloacele materiale prin care putem să ne îndeplinim sau ne împlinim propriile fantezii. Când ești tânăr ai vise, ai așteptări și, pe măsură ce avansezi în vârstă, începi să tai de pe listă. Ei bine, eu mi-am propus să nu tai niciodată de pe lista aceea ci, dimpotrivă, să cresc această listă. Să fiu un om liber, să am șefi din punct de vedere cultural - oameni de la care să-nvăț, dar niciodată șefi de care să depind material. Mai era pe listă întrebarea "cum să-ți depășești frica de moarte?". Iar pe-asta o depășești îndeplinindu-ți o mulțime de fantezii și căutări. Trebuia să descopăr oameni, lucruri, care pot fi descoperite călătorind. Îți dorești să-i oferi fetei pe care-o iubești romantism… Iar romantismul, într-o anumită fază a lui, costă! Libertatea costă, temerile noastre costă, fanteziile costă... Și am început să mă întreb câți bani ar trebui să fac? Un milion de dolari, atunci, părea un target bun. Toți au început să râdă de mine. «Cum dom’le? Tu care n-ai mașină, mergi cu tramvaiul, tu care nu știi să faci nimic, tu care stai numai în crâșme și pui lacăt la crâșme, citești, stai la șprițuri și cânți la metrou să faci bani de-o bere… n-ai nici cea mai mică șansă!» Și mi s-a părut așa ca o ghidușie - uite măi oamenii ăștia nu-mi dau nicio șansă, mă tratează ca pe un ratat, dar ei nu-nțeleg de fapt, că viața pe care am dus-o până acum a fost asumată într-adevăr. Asta am vrut să fac. - Deci, cum?- Mai întâi am zis să-mi scot cartea de muncă de unde era și să nu mai lucrez niciodată pe carte de muncă. În schimb luam colaborări. Pe unde prindeam. Orice, oricât. Reviste, tv, ziar… Și mi-am organizat lansarea celuide-al doilea volum de versuri. Care a fost o lansare interesantă din punct de vedere al marketingului și al comunicării. Unul din sponsori, patronul unei agenții de turism, a fost încântat de ce a văzut acolo și mi-a propus să-l ajut și pe el pe partea asta de promovare. Am devenit director de imagine și comunicare la agenția de turism respectivă și-n acel moment am intrat în această lume a turismului din România. (Se oprește puțin din cauza dizeuzei care începe să răcnească în microfon, deși pe terasă eram numai noi - n.r.)- O înțeleg perfect: eu am făcut o lansare cu câțiva prieteni, ea face o cântare pentru câțiva…, fiecare s-a produs într-un loc așa, goluț… (râde precum românul cu hazul de necaz și revine la poveste). Acolo am avut un succes destul de rapid, și încetul cu încetul am început să devin vizibil practic pentru lumea din turism. Am făcut o firmă apoi împreună cu patronul respectiv, am început să lucrez și pentru alte agenții de turism și-n paralel aveam o firmă proprie prin care munceam ca jurnalist. De aici încolo lucrurile au început să crească. Depășisem perioada în care făceam planuri la un șprițși-atât. Pasul doi a fost piața imobiliară care m-a ajutat să multiplic banii rapid. Am avut multe premiere, am intrat pe un teren virgin. Sunt primul consultant de turism din România, ulterior au mai apărut. Într-un fel am deschis o nișă care nici acum nu este foarte dezvoltată. Probabil că a fost și mâna lui Dumnezeu…- Cât a durat călătoria? Și cum a venit ideea ei?- Înainte de a pleca am lucrat la un proiect vreun an jumătate. Top 100 de destinații turistice. Am făcut o listă, întrebam colegi, prieteni, mergeam la agenți: măi, unde merg românii? Inițial lista era scurtă, dar tot creștea. Apoi am vrut să văd cu ochiul meu aceste locuri ca să pot scrie despre ele, să le arăt. Am fost primul cu topul, primul cu vizitele.- Deci călătoria nu a fost pentru Jurnal… (râde) Și cât a costat, un milion de euro?- Nu. Cam cinci sute de mii.