Școala milionară a Constanței

Cum a făcut Colegiul „Mircea“ 3,5 milioane euro dintr-un foc

Ieri, am fost părtașii unui eveniment foarte important pentru învățământul constăn-țean, în principal, dar și pentru învățământul național. Reușita Fundației Aca-demice „Alumni” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” poate fi considerată o lecție de perseverență pentru Inspec-toratul Școlar Județean Con-stanța (și când afirmăm acest lucru, ne referim la rușinoasa poziție codașă în care se află într-un top național al instituțiilor de gen beneficiare de fonduri europene). Pentru că la acest Colegiu sunt puse mai presus de toate interesele elevului, și nu războaiele politice, a reușit să atragă din fonduri structurale în cadrul unui proiect intitulat „Parteneriat pentru copilul meu” nu mai puțin de 3,5 milioane de euro (respectiv 14.586.060,42 lei). Evident, intuind întrebarea ce avea să apară, prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului „Mircea”, a explicat ieri, în momentul lansării oficiale a proiectului, de ce tocmai o școală de elită a accesat un proiect ce se referă la elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii și părinții acestora? „Pentru că Fundația Aca-demică «Alumni» aparține unei instituții de învățământ cu o tradiție de 115 ani, ce se vor împlini în luna mai, și 100 de ani de existență ca liceu. Pentru că de la crearea sa în anul 2000 la inițiativa corpului profesoral de la acea vreme, Fundația a crescut, ajungând centru de formare pentru peste 5.000 de cadre didactice din județ și din proximitate, respectiv șapte județe. De asemenea, este membru fondator, în anul 2005, alături de București și Baia Mare, al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învă-țământ Preuniversitar”. Așadar, o carte de vizită impresi-onantă, care îndreptă-țește Fundația „Alumni” să se lanse-ze într-un demers atât de labo-rios cum este acest proiect. „Ne naștem egali, școala face diferența“ Acesta este motto-ul sub care, timp de 36 de luni, se va urmări îmbunătățirea și faci-litarea participării și accesul elevilor din cursul gimnazial cu risc de părăsire timpurie a școlii și părinților acestora la un program ce presupune înființarea și dotarea necesară pentru 25 de centre de resurse din 25 de școli din cinci județe, respectiv regiuni: Constanța, București (Ilfov), Hunedoara, Brașov, Craiova (Dolj). Proiectul se adresează unui număr de 1.000 de elevi și părinții acestora, precum și unui număr de 75 de cadre didactice, profesori psihopedagogi, care vor fi formați dezvoltându-le competențele profesionale. Cu o valoare de 3,5 milioane de euro, beneficiarul îi are ca parteneri în proiect Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, Ministerul Educației și Fundația „Shotron”, care va realiza designul portalului interactiv de educație pentru elevi, pentru părinți cu elevi aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, pentru cadre didactice. Datorită importanței acestui proiect pentru comunitate, vom mai reveni cu amănunte legate de implementarea lui. Felicitări Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” pentru această nouă reușită!