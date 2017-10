Cum a câştigat elevul Iulian Lazăr 7.000 de euro

Cum a câștigat elevul Iulian Lazăr 7.000 de euro

UPC a prezentat în urmă cu câteva zile câștigătorii celei de-a doua ediții a concursului Tech School, ale cărei premii au o valoare totală de 25.000 euro, dar care i-a surprins și pe organizatori. Robotul care se poate scufunda la o adâncime mult mai mare decât cea la care un om rezistă sub apă ori enciclopedia accesibilă printr-o interfață vocală sau gadgetul care localizează accidentele sunt doar câteva idei de proiecte care dovedesc talentul și cunoștințele tinerilor români înscriși pe platforma UPC, Smart Nation.La categoria 15-19 ani, proiectul câștigător aparține elevului Iulian Lazăr, clasa a XI-a C la Liceul Teoretic „Traian” din Constanța, care a fost recompensat cu 7.000 de euro. Este vorba despre Robotul subacvatic ROV1.0, care se poate scufunda la o adâncime mult mai mare decât cea la care un om rezistă sub apă. Proiectul lui Iulian a mai câștigat un concurs, vara trecută, Black Sea ROV, unde a primit premiul II la categoria liceu. „Robotul trimite imagini în timp real, printr-o cameră video sub-acvatică, la orice laptop cu o placă de captură atașată la USB. Acest tip de roboți vor înlocui scafandrii în scurt timp, grație abilității lor de a se scufunda la adâncimi mult mai mari. Se pot atașa senzori de presiune, sonar, biometrici, pentru detectarea anumitor gaze, etc. și vor oferi date în timp real despre calitatea apei. Cu un braț robotic pot efectua diferite tipuri de operațiuni în apă, scutind, astfel, scafandrii de pericole. Scopul meu este de a construi un robot mai ieftin și mai bun decât cele care sunt comercializate de firmele mari din lume“, își descrie Iulian proiectul.De asemenea, în cadrul celui mai mare concurs internațional de Proiecte informatice, „INFOMATRIX 2014”, la secțiunea „Hardware Control”, elevul Iulian Lazăr a obținut Premiul al III-lea, sub coordonarea prof. Violeta Tănăsescu.