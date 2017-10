Cum a ajuns un elev să-şi acuze directorul de discriminare

Caz incredibil la Grupul Școlar "Carmen Sylva" din Eforie Sud

Cum a ajuns un elev să-și acuze directorul de discriminare

Anul școlar 2011-2012 începe cu o reclamație la Grupul Școlar „Carmen Sylva“din Eforie Sud, unde un elev de clasa a XII-aîl acuză pe directorul instituției de discriminare!În prima zi a anului școlar, elevul Marian Iurcu-Ichim, clasa a XII-a A, profilul matematică-informatică la Grupul Școlar „Carmen Sylva” din Eforie Sud, s-a trezit că are alți colegi.„În ziua de luni, 12 septembrie, după deschiderea anului școlar, am fost convocați la o întrunire (ora de dirigenție) de dl. diriginte Petre Lucian, toți elevii clasei a XII-a A, în timpul căreia am fost anunțați eu și alt coleg de clasă că suntem transferați prin reorganizarea claselor de matematică-informatică la clasa paralelă, a XII-a B”. Astfel își începe elevul sesizarea trimisă redacției.Transferul a fost motivat de faptul că, din clasa a IX-a și până în prezent, având în ve-dere profilul, nu mulți elevi au reușit să ajungă până în a XII-a, rămânând cu un efectiv de 14 elevi, subdimensionat conform normativelor.„Consider că sunt discriminat, întrucât, fără a se consulta cu părinții mei și cu mine, în mod subiectiv și abuziv, invocând criteriul me-diilor descrescătoare, domnul director m-a transferat de la clasa la care am fost din clasa a IX-a A la o clasă care are un colectiv de elevi cărora nu li se poate preda la nivelul exigențelor examenului de bacalaureat, deoarece aceștia nu au fost obișnuiți cu munca intelectuală, având o receptivitate nesemnificativă pentru studiu”, a ținut să precizeze elevul Marian dintr-a XII-a.Colegul său, Laurențiu Giurgiu, președintele Consiliului Elevilor pe școală, ne povestea că ieri a fost ziua unuia dintre colegii de la A și a venit și Marian să cânte „La mulți ani!” și a fost un moment emoționant: „Totuși, am fost trei ani un colectiv unit și e păcat că s-a luat această decizie tocmai acum, în an terminal, când ați văzut și dvs. ce s-a întâmplat la bacalaureat!”.Direcțiunea consideră că e corectProf. Silvius Becherescu, directorul Grupului Școlar „Carmen Sylva” din Eforie Sud, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, încă din timpul anului școlar trecut, a discutat cu elevii de la clasa a XI-a A și le-a solicitat să ia în calcul un eventual transfer, dar nimeni nu s-a oferit.„Am avut un elev cu foarte multe absențe anul trecut și prevedem că la clasa a XII-a B vor fi probleme. În această situație, la stabilirea formațiunilor de studiu, am propus în Consiliul de administrație al școlii transferarea a doi elevi, ultimii clasați în ordinea mediilor la clasa a XII-a A, pe același profil, aceeași specializare. Nu am pedepsit pe nimeni și considerăm că și la clasa a XII-a B sunt elevi buni, care au intrat cu prima medie 8,92 și ultima medie peste 6. De altfel, elevul Iurcu a avut media 6,84 în clasa a XI-a, iar dacă vrea într-adevăr să fie admis la bacalaureat, nu colegii învață în locul lui”.„M-a transferat la o clasă mai slabă!“Nu tocmai măgulitor pentru noii lui colegi, în sesizarea pe care a trimis-o către toate forurile care ar putea să-l ajute, elevul Marian Iurcu face următoarele referiri: „Este dreptul meu să beneficiez de aceleași șanse ca și colegii mei din clasa a XII-a A, cu care m-am înțeles de la început foarte bine și pe care i-a format și i-a unit într-un colectiv bine sudat domnul diriginte, care chiar dacă este exigent, este corect și nepărtinitor. Din discuțiile pe care le-am avut cu elevii de la clasa paralelă XII B, am înțeles că aceștia nu au cunoștințe elementare care să le permită asimilarea și înțelegerea cunoștințelor predate în liceu și din acest motiv, unii profesori, la disciplinele de bază, de profil, îi promovează pe nedrept. La această clasă, chiar dacă ar dori, elevii nu pot decât cu foarte mare dificultate să înțeleagă o parte din cunoștințele de bază ce urmează a fi verificate la examenul de bacalaureat”.Gura păcătosului…Adevăr grăiește! În finalul sesizării, elevul dintr-a XII-a a punctat realitatea învățământului românesc: „Întrucât lecția examenului de bacalaureat din această vară m-a convins că nu se mai poate lua bacalaureatul prin fraudă sau prin mituirea profesorilor supraveghetori ca până acum, cunoștințele și pregătirea pe care le-aș obține, ca elev al clasei la care domnul director m-a transferat, mi-ar anula orice șansă de a promova examenul de bacalaureat de anul viitor”.