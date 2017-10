Cultura şi tradiţiile aromâne se studiază de la clasa I până la a XII-a

Cultura și tradițiile aromâne se studiază de la clasa I până la a XII-a

Cu mult peste așteptările organizatorilor - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului cu sprijinul ISJ și CCD Constanța -, peste 30 de profesori și învățători au venit, la Constanța, pentru un curs de formare în vederea introducerii cursului opțional de „Cultură și tradiții aromâne" la învățământul preuniversitar. Cadre didactice din Constanța, Tulcea, Călărași și multe alte localități au venit să-și ia notițe. Cursurile sunt coordonate de prof. dr. Miorița Got, inspector de specialitate în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, iar printre invitați se numără Ion Caramitru - președintele Societății de Cultură Macedo-Română, București, care va susține o lucrare sâmbătă dimineața, prof. univ. dr. Nicolae Saramandu, de la Academia Română, București, reprezentanți din partea ISJ Constanța, precum și cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar. Prof. dr. Miorița Goț ne-a declarat, cu acest prilej, că pe site-ul ministerului a fost deja postată programa pentru toate nivelele de studiu, iar cursul de la Constanța se va finaliza cu acordarea unor atestate profesorilor participanți. Totodată, potrivit acesteia, scopul introducerii cursului opțional este acela că patrimoniul cultural al aromânilor cuprinde o bogată literatură folclorică și o amplă literatură cultă, prea puțin cunoscute și studiate, din păcate. „Primul pas pentru cunoașterea acestora este învățarea corectă a dialectului aromân, studiat în primii ani de școală, apoi urmează îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea competențelor de citire și de înțelegere a textelor literare", ne-a declarat aceasta. Profesorii participanți la cursul de formare ne-au declarat faptul că studiul dialectului aromân se impune cu atât mai mult în perioada actuală cu cât acesta este tot mai puțin vorbit în mediul familial sau în cazul căsătoriilor mixte. Printre cursanți am găsit și cadre didactice care nu fac parte din comunitatea aromână și care au venit la acțiune nu numai din dorința de a-și îmbogăți cunoștințele, ci și datorită faptului că în școlile constănțene învață foarte mulți copii ai comunității.