Cultura, pe scurt

- Ediția a XVIII-a a Festivalului Internațional „George Enescu" a avut, numai în București, 140.000 de spectatori, atât în sălile de concert, cât și în Piața Festivalului, și încasări de 1,25 milioane de lei, cu 50% mai mult ca la ediția precedentă, în 2005, potrivit organizatorilor. - Un apeduct din anii 1700, de pe vremea lui Constantin Brâncoveanu, a fost descoperit, în urma unor săpături la Baza Doi Logistică din Târgoviște, acesta fiind folosit în trecut la transportul apei către Curtea Domnească. - În perioada 5-14 octombrie are loc la București cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Animație „Anim'est". Vor rula peste 130 de filme din țări de pe toate continentele. - Douăsprezece spectacole de teatru sunt incluse în concursul Festivalului Dramaturgiei Românești, organizat pentru prima dată la ediția a XIII-a a evenimentului, la Timișoara, între 6 și 12 octombrie, și cuprinde și lecturi cu piesele unor dramaturgi americani celebri. Festivalul, dedicat exclusiv textului de teatru românesc, este organizat în premieră anual, și nu o dată la doi ani, ca în trecut, potrivit organizatorilor. Ediția din acest an are, pentru prima dată în istoria festivalului, o secțiune competitivă, în care vor fi prezentate 12 spectacole de teatru ale unor companii din țară și din străinătate.