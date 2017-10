CULTURA PE SCURT

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Concert Tavitian și Baciu la festivalul hotROMania Primul festival de jazz românesc organizat în Austria i-a avut ca protagoniști pe Harry Tavitian și Ion Baciu jr. Festivalul este organizat de ICR Viena, Radiodifuziunea ORF și Clubul Porgy&Bess. Festivalul de jazz, desfășurat în perioada 10 - 14 septembrie 2007, a debutat marți seara cu două concerte excepționale: Jancsy Karassy și Ramona Horvath, urmați de Harry Tavitian și Ion Baciu jr, informează ICR Viena. Momente spectaculoase și foarte apreciate de public au fost asigurate de Mirjam Jessa, redactor muzical la Radio ORF, care a moderat seara, și Virgil Mihaiu, poet și expert în jazz, al cărui volum „Jazz Connections in Romania” a fost lansat cu acest prilej. Cei doi au vorbit pe scenă, printre altele, despre istoria jazz-ului românesc, despre perioadele de prohibiție, când difizuarea muzicii de jazz a fost interzisă în România, despre valoarea muzicienilor români de gen și despre programele muzicale organizate de ICR Viena. Festivalul continuă în următoarele trei zile la cel mai mare club de jazz din Austria, Porgy&Bess. Dan Grigore: „Festivalul Enescu e cunoscut datorită artiștilor străini, nu mediatizării“ Pianistul Dan Grigore, ce sărbătorește 50 de ani de carieră printr-un concert susținut vineri în cadrul festivalului „Enescu“, a spus că festivalul ce poartă numele marelui compozitor român este cunoscut datorită artiștilor străini care vin la București, și nu datorită mediatizării evenimentului. Pianistul de renume internațional a spus că meritul principal al festivalului Enescu, ce a ajuns în 2007 la a XVIII-a ediție, este că, după 1990, a pus muzica lui Enescu „pe firmamentul muzical internațional“, deoarece artiștii străini veniți la București au interpretat muzica marelui compozitor român. „Înainte, doar românii făceau Enescu, și mulți dintre ei nu îl făceau bine. Enescu era ca un măgar care căra samarele cu provizii, toți se agățau de el“ , a mai spus Dan Grigore. Polirom pregătește oferta de toamnă Peste 100 de titluri în domenii care merg de la literatura universală, literatura română, publicistică, științe socio-umane, limbi străine și cărți practice, reprezintă oferta Editurii Polirom din această toamnă. Totodată, editura anunță lansarea unei noi colecții intitulată „Istorii subterane” în coordonarea lui Stelian Tănase. Colecția aduce la lumină documente inedite. Volumele cuprind dosarele unor importante personalități ale vieții politice și culturale românești din perioada interbelică și, în mod special, ale oamenilor care au jucat un rol central în dificila și controversata perioadă de instaurare și consolidare a regimului comunist în România. 