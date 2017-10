Cultura constănţeană în pericol: sălile de teatru sunt goale

8

pentru "spectator"

Sper ca ma credeti ca nu am dat vina pe public(pe care il respect si il asteptam la toate spectacolele noastre.Imi cer din nou scuze pentru diletantismul domnisoarei Andreea Iacob(sau reaua vointa?!) si vreau sa va spun ca afisele noastre sunt postate doar acolo unde avem permisiunea,in locuri foarte laturalnice si doar in fata teatrului.Promit sa cer domnului Primar Radu Mazare aprobarea de a afisa spectacolele noastre in mai multe locuri publice.Avem o agenda foarte incarcata de evenimente si spectacole de calitate. Cat despre Spectacolele de Balet,pe vremea maestrului Oleg Danovski compania avea 50 de artisti ,si chiar mai multiu.Acum,compania de Balet are 18 angajati si o mana de colaboratori.Motivul?salarizarea insuficienta a balerinilor si disponibilizarile din 2010.Cum faceti dumneavoastra niste spectacole cu atat de putini artisti?Doar prin devotamentul lor si sacrificiul lor.Si asta se vede in premierele pe care cu multa munca si efort reusim sa le realiozam.Nu au rost comparatiile,nu mai este nici timpul si nici anvergura de pe vremea maestrului Oleg Danovski.Dansul nu poate fi egalat,nici depasit,dar ce se realizeaza acum are o valoare ridicata si e pacat sa defaimezi privind subiectiv niste balerini care muncesc pe rupte!