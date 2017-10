Cultura constănţeană ia vacanţă! Spectatorii merg la plajă

Cultura constănțeană ia vacanță! Spectatorii merg la plajă

După un an întreg plin de activitate intensă, a venit momentul ca instituțiile de cultură constănțene să ia un moment de respiro. Este vorba de o vacanță, care începe din luna iulie și durează până în septembrie. Primele înscrise pe lista de vacanță sunt Teatrul de Stat, Teatrul pentru Copii și Tineret și Casa de Cultură a Sindicatelor. Deși ar trebui să se relaxeze, direcțiunea și actorii Teatrului de Stat nu iau vacanță în adevăratul sens al cuvântului. „Este mai mult o vacanță pentru spectatori, căci acum sunt cu toții pe plajă, e vară, e cald, au alte priorități. Noi, în schimb, vom munci la o nouă premieră, de Ion Luca Caragiale. Într-adevăr, vom avea un program mult mai lejer decât în timpul anului, însă nu vom avea o vacanță continuă. Pentru noi, spectatorii contează, iar când se vor întoarce din vacanță, vor primi spectacole de calitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Virgil Iosif, directorul Teatrului de Stat Constanța.Potrivit acestuia, vacanța Teatrului nu înseamnă privarea oamenilor de cultură. „Este chiar necesară o vacanță, pentru că nu vrem să plictisim publicul cu aceleași piese. Pe lângă asta, și publicul dorește ca vara să stea pe litoral, la mare, să plece în vacanță. Dacă am ține instituția deschisă, ar veni doar doi-trei oameni, căci sigur fiecare și-a făcut planuri de vacanță pe căldura asta”, a mai adăugat Virgil Iosif. Porțile închise și la Teatrul pentru Copii și Tineret Și cei mici vor lua vacanță de la cultură în perioada călduroasă. Îi așteaptă o vară plină de distracție pe plajă, împreună cu părinții lor. Ce nu știu cei mici este că, atunci când se vor întoarce din vacanță, instituția de cultură îi va întâmpina deja cu o nouă premieră. „Bineînțeles că nu luăm o vacanță totală de la activitate. Și noi vom fi mai relaxați și vom avea mai mult timp pentru propriile nevoi sau pentru refacere, însă iubirea noastră față de teatru și față de publicul spectator ne face să nu stăm pe loc. Așadar, le vom pregăti celor mici o nouă premieră, «Frumoasa și Bestia», în regia lui Bogdan Drăgulescu, ce va deschide stagiunea de teatru la 1 septembrie 2012", a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lică Gherghilescu, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța. Casa de Cultură a Sindicatelor - plină de suspans Astăzi, are loc ultimul spectacol plătit la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, și anume conferința „Despre demnitate. Educație și valori” susținută de Dan Puric, de la ora 20.00. Peste numai cinci zile, Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța pregătește o surpriză de proporții, la care poate participa oricine, în mod absolut gratuit. „Duminică, 24 iunie, Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța va fi gazda unui spectacol de mari proporții. Fundația «Demnitatea Pontică» și Casa de Cultură sărbătoresc 50 de ani de la înființarea ansamblului folcloric «Brâulețul», un prilej de bucurie pentru noi. Intrarea este liberă și așteptăm toți constănțenii pasionați de folclorul românesc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța. Vor urca pe scenă Mioara Velicu, Veta Biriș, Valeria Arneuțu și mulți alții. Potrivit directorului Ungureanu, nici acesta nu e ultimul eveniment de la Casa de Cultură, căci de la 1 iulie se apucă de repetiții pentru festivalul „Mamaia Copiilor”.