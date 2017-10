"Cultura a creat genii, în lipsa ei se nasc monştri!"

Interviu cu istoricul Aurel Vincențiu:

"Cultura a creat genii, în lipsa ei se nasc monștri!"

În vâltoarea cotidiană, sub avalanșa tehnologiei, injectați cu doze mari genetice de indiferență și suficiență, cultura pare să respire din ce în ce mai greu printre oameni. Despre valoare, cultură și viață am stat de vorbă, în cadrul unui interviu cu istoricul și sociologul Aurel Vincențiu. - În calitate de istoric, ce părere aveți despre cultură, cum este receptată de copii, tineri și adulți?- După cum deja se cunoaște, cultura reprezintă totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire. Astăzi, societatea noastră traversează o perioadă grea, influențată fiind de criza economică, politică și socială. Majoritatea populației pune accent numai pe valorile materiale și trece prea ușor de cele spirituale. Criminalitatea, evaziunea fiscală, consumul de droguri și de alcool au anulat din comportamentul multor persoane latura spirituală. Părinți bețivi care dau la copii alcool în loc lapte, studenți care abandonează facultățile pentru că intră în „paradisul” drogurilor, tineri și adulți cu un mod de viață antisocial, etc., formează o pătură care se îngroașă tot mai mult.- Să înțelegem că nu mai știu oamenii ce înseamnă cultura?- Ei mai știu, însă au cam uitat de valori. Ocupați cu viața cotidiană în ritm alert, oamenii nu își mai fac timp pentru emanci-pare, pentru cultură, pentru relaxare, și ajung să se afunde în necunoștință.- Atunci care ar fi soluția ca oamenii să redescopere cultura?- Pe plan național și internațional se aud voci care cer ca statele să intervină pentru a realiza un echilibru între valorile materiale și spirituale ale culturii. O muzică bună, o carte bună, un spectacol de teatru, un concert de calitate, acestea sunt micile bucurii care ne fac mai buni, mai frumoși sufletește, mai generoși și mai culturalizați.Mulți români merg peste hotare, pentru afaceri, plimbări sau excursii, dar foarte puțini dintre ei au văzut Turnul Eiffel, Muzeul Luvru, piramidele din Egipt, frumusețile Veneției, Verona - orașul iubirilor eterne (Romeo și Julieta), marele zid chinezesc, etc.- Atunci, în ce își adapă setea de cunoaștere contemporanii noștri? - Multe persoane se înghesuie la cumpărături, aleargă după chilipiruri și uită de valorile spirituale. La noi în țară, acum că se poartă grătarele la iarbă verde, mulți petrecăreți nu mai văd în spatele locațiilor de grătar: Babele, Dâmbovicioara, Castelul Bran, Peleș, Peșterile Ialomițene, etc. A trebuit să vină un principe englez să ne admire frumusețile țării.- Priviți lucrurile foarte pesimist...- Categoric! Poate că exagerez, dar sincer vă spun că sunt îngrijorat. Acum câteva zile am fost prin mai multe magazine care vând mobilă, și am întrebat dacă au biblioteci. Răspunsul a fost peste tot același: Nu avem!Am întrebat la mai multe librării dacă se vând cărți, și am primi un alt răspuns înfiorător: Nu, domnule, doar bătrânii mai iau rar, câte o carte.Am invitat un amic la operă: Nu merg, nu am fost niciodată, nu cred că-mi va plăcea.- Cultura va putea reintra în drepturile ei, vreodată?- Se știe că, în educație, cei 7 ani de acasă contează foarte mult. Sunt anii în care copiii își formează personalitatea. Se impune ca părinții să își îndemne copiii de mici către activități culturale. De asemenea, dacă în școli s-ar pune mai mult accent pe orele de limba și literatura română, situația ar sta din nou diferit.În instituțiile statului și diferite unități economice se pot aranja și prezenta mini - concerte de muzică, fragmente din diferite spectacole de teatru, balet, etc. Să nu uităm de cultură, căci a creat genii, să nu uităm însă, că lipsa acesteia poate crea monștri!