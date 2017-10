Culmea învăţământului! Desfiinţarea ISJ, refuzată chiar de liderii sindicali

Culmea învățământului! Desființarea ISJ, refuzată chiar de liderii sindicali

De ceva vreme, desființarea inspectoratelor școlare este tot mai intens discutată prin cancelarii, ieri, la Universitatea „Ovidius“, una dintre temele dezbătute la conferința națională organizată de Asociația Elevilor din Constanța abordând chiar părerilepro și contra acestei propuneri legislative.Cu titlul „Rolul autorităților locale în reformarea învățământului românesc”, conferința i-a avut invitați pe Gabriel Ispas, secretar de stat în MEN, Sorin Cîmpeanu și Ecaterina Andronescu, foști miniștri ai Educației, Ligia Deca - consilier de stat, Departamentul pentru educație și cercetare al Administrației Prezidențiale, Ion Constantin, prefectul județului Constanța, gazdă fiindu-le prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, prorector.Politicienii vorbesc frumos, dar votează pe dosÎn prima parte, toți cei nominalizați au căinat reforma din învățământul românesc, fiecare pe altă… voce. Ligia Deca, fostă absolventă a Colegiului „Mircea”, remarca faptul că, deși Constanța este un oraș al performanțelor, media de la Bacalaureat este îngrijorător sub cea națională. Iar Gabriel Ispas afirma că „în educație, poți vorbi despre orice, dar nu despre reformă, care a atins nivelul maxim de suportabilitate”, invitându-ne să vedem și partea pozitivă. „Învățământul nu-i grozav, dar nici pe ducă, și pentru aceasta trebuie avute în vedere trei componente: predictibilitatea, profesionalismul și performanța. Educația nu trebuie să fie locul în care își găsesc job toți cei care nu au găsit în altă parte...” și a continuat în aceeași notă… tânguitoare.Și, chiar dacă nu s-a aflat pe lista vorbitorilor, senatorul Marian Vasiliev a ținut să ia cuvântul și să-i roage pe toți cei prezenți să depășească discursul formal și să treacă la fapte. Și-a exprimat regretul de a nu vedea în sală autoritățile locale, tocmai cele cărora li se adresa această conferință. „Mă așteptam ca la prezidiu să fie primarii arși de soare, cum eram eu acum 20 de ani, iar în sală, luând notițe, să se afle cei în mâinile cărora se află viitorul acestor elevi care au inițiat întâlnirea și care își doresc o schimbare”, a mai adăugat senatorul de Constanța.Mini-inspectorat pe lângă fiecare autoritate locală?În partea a doua, Marian Staș, expert în educație și unul dintre autorii celei de-a patra variante de plan-cadru pentru gimnaziu care a „răscolit” învățământul, a moderat o dezbatere la care au participat Șerban Iosifescu, președinte ARACIP, Ecaterina Andronescu, Marius Ovidiu Nistor, președintele sindicatului „Spiru Haret”, și Daniela Vișoianu, președinte Coaliția pentru educație.Dacă președintele ARACIP a oferit argumente pro și contra desființării inspectoratelor școlare, Marius Nistor, la fel de vehement cum se remarcă și în emisiunile televizate la care participă cu o conștiinciozitate demnă de o cauză mai apropiată de cotizanții săi, a făcut un adevărat pro-domo necesității existenței ISJ-urilor, care nu a făcut decât să uimească asistența.„Guvernul României are la dispoziția sa niște inspectori școlari generali și niște inspectorate școlare care se numesc prefecți și prefecturi. Pe cale de consecință, ca să existe o descentralizare totală, și noi putem propune desființarea funcției de prefect și a instituției prefectului și creăm niște mici guverne la nivelul fiecărui județ care să facă nu știm ce politică funcție de ce se întâmplă la fața locului. Cam așa s-ar întâmpla dacă am desființa inspectoratele școlare. Vom ajunge să avem un mini-inspectorat pe lângă fiecare autoritate locală? Este pur și simplu o adevărată nebunie, credeți-mă! Sub masca descentralizării de fapt creăm niște structuri care nu vor fi cât de puțin benefice sistemului de învățământ. Vom ajunge pe o super-centralizare pe elemente foarte sensibile. Nu sunt neapărat un fan al acestei instituții, dar consider că este necesară. Poate fi reformată, poate fi regândită și să nu încercăm să demolăm o instituție doar datorită faptului că am intrat la un moment dat în contact cu niște persoane care nu aveau ce căuta pe anumite funcții”, a conchis profesorul de fizică.În aceeași notă, prof. Mitică Iosif, liderul învățământului constănțean, a recunoscut că sindicatul a fost acuzat că a trimis o scrisoare senatorilor prin care se cerea să nu susțină inițiativa legislativă de desființare a ISJ.„Ne-am gândit la elevii noștri, la colegii mei profesori, la părinți, pentru că o astfel de inițiativă în ei ar fi lovit înainte de toate. S-a vorbit aici despre ce se întâmplă în inspectorate. Din păcate, la români există aceste apucături, odată ce ne-am cățărat într-o funcție sau am câștigat-o printr-un concurs ne închipuim că suntem depozitarii adevărului și că toată lumea trebuie să spună și să creadă ca noi. Apelativele le-ați auzit: «vătafi», «dumnezei»”, a declarat Iosif, propunând ca directorii să fie aleși în consiliile profesorale, și nu în consiliile de administrație.v v vÎn partea a doua a conferinței, s-a discutat despre „Implicarea autorităților locale în respectarea accesului liber la educație și reducerea abandonului școlar”.