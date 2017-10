Culisele concursului de "adjunct" în ISJ. Ce declară candidaţii picaţi

Culisele concursului de "adjunct" în ISJ. Ce declară candidații picați

Concursul pentru ocuparea postului de inspector școlar general adjunct, desfășurat, zilele trecute, la București, s-a încheiat pentru Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu un rezultat parțial previzibil, în sensul că majoritatea oamenilor din sistem le dădeau câștigătoare pe ambele actuale inspectoare angajate în sediul din str. Mihai Eminescu.Faptul că prof. Gabriela Zoia Bucovală a fost declarată admisă în funcția de inspector general adjunct nu a surprins prea multă lume, cum s-a întâmplat în cazul retragerii prof. Alina Codreanu. Întrebată în legătură cu desfășurarea concursului, prof. Codreanu a preferat să nu comenteze, declarând: „M-am retras din examen și le felicit din toată inima pe colegele care au promovat”.Un alt candidat care s-a retras a fost prof. Sorin Mihai, de la Școala Gimnazială nr. 5 „Gala Galaction” din Mangalia, despre care am aflat că ar fi trecut cu brio proba scrisă, de legislație, dar ulterior a fost picat la… CV, chestiune care pare un pic anapoda. Întrebat dacă a depus o contestație în acest sens, prof. Mihai a refuzat să comenteze desfășurarea concursului, declarând că e satisfăcut de modul cum s-a prezent la proba scrisă. „Sunt mulțumit că mi-am testat cunoștințele într-un domeniu care nu îmi este atât de cunoscut. Voi continua să mă perfecționez și nu consider o înfrângere, ci mai repede o acumulare de experiență”, a spus prof. Mihai.De la cea de-a patra candidată-surpriză la șefia ISJ Constanța, prof. Isabela Marcu, titulară la Colegiul Tehnic „Virgil Madgearu” din Constanța, am încercat să aflăm motivele pentru care a fost declarată „respinsă”.„Din comisia de examinare au făcut parte un inspector general de la Hunedoara, un altul de la Bistrița și domnul Răducu Popescu. Lăsând la o parte faptul că mă așteptam ca printre examinatori să se afle și un cadru universitar care să se axeze pe calitatea informației, și nu pe cantitate, am asistat la o discuție surprinzătoare între secretarul general din Ministerul Educației și candidații din județul Ialomița, prin care îi sfătuia să solicite în scris retragerea, pentru a nu se face de rușine cu punctajele mici obținute. După părerea mea, acest concurs a fost unul subiectiv, plecând chiar și de la faptul că domnul Răducu Popescu nu avea ce să caute în această comisie de examinare atâta timp cât nu a susținut un concurs și este numit cu delegație până la 31 august. Din moment ce nu s-a prezentat la concurs, pentru că nu îi permite metodologia, neavând opt ani la catedră în preuniversitar, de ce a fost acceptat în comisia de examinare?”, se întreabă prof. Marcu.Tot ieri, au fost făcute publice și rezultatele concursului pentru ocuparea postului de director al Casei Corpului Didactic, unde a fost declarată admisă actuala directoare, prof. Sorina Plopeanu, titulară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, în defavoarea contracandidatei sale prof. dr. Andreea Artagea, titulară la Liceul Teoretic „George Călinescu”, care s-a retras din concurs.