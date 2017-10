"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învăţământului

"Cuget Liber" propune dezbaterea Legii învățământului

Ştire online publicată Luni, 21 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

2. Învățământ secundar superior - liceu Art. 26. (1) Învățământul liceal poate fi organizat ca învățământ de zi, seral, cu frecvență redusă și la distanță. Art. 27. (1) Învățământul liceal funcționează cu următoarele filiere și profiluri: a) filiera teoretică, cu profilurile uman și real; b) filiera vocațională, cu profilurile: militar, ordine și securitate publică, teologic, sportiv, artistic și pedagogic; c) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului. (3) Profilurile și calificările pot fi modificate și completate în funcție de dinamica profesiilor, meseriilor și a ocupațiilor. Art. 29. (1) Absolvenții liceului primesc certificat de absolvire. Art. 30. (1) Învățământul liceal se finalizează cu examen de bacalaureat. (3) În fiecare an școlar se organizează două sesiuni ale examenului de bacalaureat. (4) Examenul de bacalaureat constă în susținerea a două, respectiv trei probe comune, după caz, și a altor două probe specifice diferențiate, în funcție de filieră, profil și specializare. (5) Probele comune sunt: a) limba și literatura română, scris și oral; b) una din limbile moderne de circulație internațională studiate în liceu, oral; c) limba și literatura maternă, scris și oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, respectiv limba si literatura modernă, pentru elevii care au urmat studiile liceale în limba de predare limba modernă respectivă. Art. 31. (2) Absolvenții învățământului liceal filiera tehnologică, care solicită să susțină examen de certificare a competențelor profesionale, continuă studiile printr-un stagiu de pregătire practică cu o durată de maxim 6 luni, stabilită pe baza standardelor de pregătire profesională. (3) Absolvenților de liceu care susțin și promovează examenul de certificare/atestare a competențelor profesionale li se eliberează certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, respectiv atestat de competențe profesionale. Formatul suplimentului descriptiv al certificatului respectă formatul instrumentului EUROPASS și se aprobă prin metodologie specifică de Ministerul Educației. Eliberarea certificatului de calificare profesională, respectiv a atestatului de competențe profesionale nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat. (va urma)