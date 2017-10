"Cuget Liber", câştigătorul Trofeului Presei la Târgul GAUDEAMUS Litoral

"Cuget Liber", câștigătorul Trofeului Presei la Târgul GAUDEAMUS Litoral

Pentru al șaptelea an consecutiv, Târgul GAUDEAMUS Litoral a însoțit turiștii în vacanța de la malul mării, aproape 9.000 de vizitatori veniți din toate colțurile țării răspunzând invitației lansate de Radio România, la o cură estivală de lectură, printre standurile celor 20 de expozanți, reprezentând domeniile majore de activitate pe piața editorială românească.Componentă a Caravanei GAUDEAMUS, evenimentul organizat de Centrul Cultural Media Radio România și Radio Constanța s­a desfășurat în Mamaia, pe faleza din fața studioului Radio Vacanța, având ca președinte de onoare al ediției din acest an pe Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanța.Conform tradiției, ultima zi a târgului a fost dedicată cu precădere câștigătorilor Trofeelor Gaudeamus, premiați în acordurile Fanfarei Forțelor Navale.Trofeul Presei a revenit cotidianului „Cuget liber” - secțiunea publicații.Premiul Miss Lectura a fost câștigat de Bianca Ghiță, studentă la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, iar Miruna Cobălaș, din Constanța, și-a adjudecat Marele premiu al Tombolei GAUDEAMUS, organizată pe baza buletinelor de vot al publicului. Acesta constă într­un zbor cu durata de 30 de minute deasupra litoralului românesc, de pe Aeroportul Tuzla.Circa 400 de volume au fost donate de către vizitatori și Editura Casa Radio în cadrul proiectului „Cărțile se întorc acasă”, campanie care are ca principal obiectiv constituirea - prin donații din partea expozanților și a vizitatorilor - unui fond de carte care are ca beneficiari biblioteci ale unor comunități subfinanțate din acest punct de vedere. Proiectul continuă o tradiție care durează de la primele ediții ale Târgului Internațional GAUDEAMUS (Coșul Târgului), iar de la relansarea sa sub acest nume, în anul 2010, circa 115.000 de volume au îmbogățit patrimoniul a peste 260 de biblioteci care nu au mai primit de foarte mult timp fonduri pentru achiziții. Volumele donate în acest an la GAUDEAMUS Litoral vor avea ca destinație biblioteca Școlii gimnaziale nr. 1 din comuna Ciocîrlia, județul Constanța.v v vTârgul GAUDEAMUS Litoral a încheiat Caravana GAUDEAMUS 2015, după edițiile de la Craiova, Cluj Napoca și Oradea, și este evenimentul cu numărul 88 în seria Târgurilor GAUDEAMUS, inițiate și organizate de Radio România din 1994.Următorul târg din seria GAUDEAMUS va fi organizat, în perioada 16-27 septembrie, la București - Târgul GAUDEAMUS Carte Școlară.