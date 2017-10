Cucerirea independenţei de stat a României, o lecţie inedită de istorie la Constanţa

Cucerirea independenței de stat a României, o lecție inedită de istorie la Constanța

Discursurile vor fi susținute de dr. Lavinia Gheorghe de la Muzeul Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și drd. Dragoș Sichigea, de la Muzeul Marinei Române. Din start, cea mai importantă pentru neamul românesc este sărbătorirea împlinirii a 140 de ani de la cucerirea independenței de stat a României.Desigur, și Ziua victoriei împotriva fascismului are importanța sa ca eveniment istoric, dar nu trebuie să uităm că din cel de-Al Doilea Război Mondial, românii au ieșit ciuntiți, deși învingători.Ca în fiecare an, aceste sim-pozioane sunt organizate în colaborare cu copiii din oraș și județ. Astăzi, la acțiune vor lua parte elevi de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Traian”. Școala nr. 16, Școala nr. 1 din Valu lui Traian, Școala din Amzacea, care vor prezenta și câteva dansuri etc. Din păcate, trebuia să fie prezenți și copiii de la Pantelimon, dar din cauza decesului primarului Vasile Neicu, elevii nu mai pot fi aduși la Constanța, acesta fiind cel care le punea de fiecare dată un mijloc de transport la dispoziție.„Copiii vor afla mai multe informații despre cucerirea inde-pendenței de stat a României și momentul în care Mihail Kogălniceanu a rostit celebrele cuvinte „Suntem o națiune liberă și independentă”. Dacă primul moment al realizării unirii românilor a însemnat și începutul modernizării statului român, cucerirea independenței de stat este un impuls și mai mare de afirmare a statului național român ca stat independent și de a acționa în conformitate cu acest statut. Bineînțeles că nouă nu ni s-a dat niciodată nimic de pomană și că pe parcursul Războiului de Independență, cel ruso-turc, de fapt, cât și în timpul Primului Război Mondial și celui de-Al Doilea Război Mondial, pentru a putea obține ceva a trebuit ca poporul român să-și dea obolul de sânge, aferent fiecărui război în parte. Referitor la Ziua victoriei împotriva fascismului, să nu uităm că am intrat în acest război în 1918 și am ieșit cu mari pierderi materiale și umane, iar ultimul eveniment al simpozionului marchează împlinirea a zece ani de la Ziua Europei Unite”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Lavinia Dumitrașcu, muzeograf.