Cu tupeu înainte! Chiar dacă primesc bani de la stat, privaţii nu scad taxele şcolare

Cu tupeu înainte! Chiar dacă primesc bani de la stat, privații nu scad taxele școlare

Zilele acestea, Guvernul a adoptat o hotărâre potrivit căreia unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat vor primi finanțare de bază de la bugetul de stat, prin bugetele locale, la un nivel similar celei acordate pentru învățământul de stat.În județul Constanța, funcționează 20 de unități de învățământ private autorizate și alte 19 acreditate, doar acestea din urmă bucurându-se de banii oferiți de statul român. Cât despre taxele școlare, acestea diferă de la o unitate la alta, funcție de specificul fiecărei instituții, dar și de clientela pe care și-a fidelizat-o.Ieri, am vrut să aflăm dacă, în actualele condiții, mai marii acestor unități de învățământ iau în calcul o diminuare a acestor taxe.La Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni” am stat de vorbă cu prof. dr. Gabriela Paraschiv, directorul acestei instituții unde învață 130 de copii. „Evident că va fi luată în discuție în consiliul de administrație o reașezare a taxelor odată cu fondurile pe care le vom primi de la stat. Cel mai probabil, vor fi îndreptate către dotări și investiții, dar și în alte direcții”, a explicat managerul.Nu de aceeași părere a fost Mustafa Bedir, directorul Liceului Teoretic Internațional de Informatică. Acesta mai că nu credea în fondurile de la statul român. „E poveste veche, dar practic rămâne de văzut. Cât despre taxele școlare, acestea au fost deja stabilite și pentru anul viitor de către Direcția generală din cadrul Lumina Instituții de Învățământ”, ne-a lămurit managerul turc.Am dorit să aflăm o opinie și de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, legat de această finanțare a învățământului privat. Prof. Oana Pahon, inspectorul școlar cu atribuții și în învățământul privat, a declarat, sec, că este o prevedere legală care va fi aplicată.Iată câți bani vor primiPe baza costului standard per elev se alocă finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă, precum și cheltuielile salariale în natură. De exemplu, costul standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban va fi în 2016 de 3.043 lei/an, iar cel din mediul rural va fi de 3.499 lei/an.Pentru învățământul liceal teoretic, costul standard din mediul rural va fi egal cu cel din mediul urban, respectiv de 3.043 lei/an. Unităților de învățământ care au clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar fonduri, în funcție de coeficienți care au fost stabiliți având în vedere nivelul/filiera/profilul, mediul urban/rural.De asemenea, tot pe baza costului standard/elev se acordă finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a celor pentru bunuri și servicii.Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care beneficiază de finanțare de bază au obligația să facă publice informații cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preșcolari și forma de studiu pentru învățământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din TVA primite de la bugetul local.v v vCu certitudine, părinții elevilor care studiază în învățământul privat, oricât de „înstăriți” ar fi, se vor aștepta la schimbări în ceea ce privește cuantumul taxelor anuale pe care le au de plătit, pe baza unui algoritm banal: BUNUL-SIMȚ.