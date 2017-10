Cu sute de prieteni pe internet, cine mai trăieşte realitatea?

Dependența declarată a elevilor de calculator

Cu sute de prieteni pe internet, cine mai trăiește realitatea?

Oarecum dezamăgit de reacția instituțiilor de învățământ (din 26 de licee invitate au răspuns prezent 16) de a participa la lansarea proiectului național „Fă-ți prieteni reali, nu doar virtuali!”, Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, dar și președintele filialei constănțene a CIADO, a deschis întâlnirea cu o foarte tristă constatare: „Efectele petrecerii unui timp tot mai îndelungat jucându-te pe internet pot fi anxietate, depresie, izolare, comportament agresiv față de cei apropiați, colegi, profesori, probleme de adaptare și socializare, scăderea capacității de concentrare, tulburări de alimentație și ale somnului”. Inițiat de Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, proiectul este lansat în 35 de sucursale din România. Și propune modalități mai plăcute de petrecere a timpului liber, de relaxare, așa încât dependența de calculator să poată fi stăpânită. Situația pare scăpată de sub control! Delegată din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, membru în consiliul consultativ pe activități educative, prof. Mihaela Calenici, directorul Școlii nr. 24 „Ion Jalea”, ne declara că s-a confruntat personal cu un caz în instituția pe care o conduce, la un elev de clasa a III-a. „Tot accesând site-uri nepotrivite pentru vârsta lui, copilul a simțit nevoia să mediatizeze cunoștințele astfel dobândite printre colegii din clasă, dar care nu au reacționat conform așteptărilor lui. Motiv pentru care părinții au fost chemați și li s-a pus în vedere să paroleze accesul la calculator și să încerce să-i ofere alternative de petrecere a timpului liber”. Interesant este faptul că elevul provenea dintr-o familie adeptă declarată a unui anume cult religios. Vorbind cu Adrian Topor, președintele Consiliului județean al asociațiilor de părinți din Constanța, despre pârghiile pe care aceștia le mai au la dispoziție pentru a obstrucționa accesul copiilor la internet, am aflat că se încearcă fie prin ascunderea cablului de conexiune, fie scoaterea bateriilor de la laptop. „Inventivitatea copiilor noștri deștepți nu mai poate îngrădi nicio libertate. Este foarte periculos, însă, și pentru noi ca părinți, și pentru ei, faptul că se postează tot felul de informații eronate, până la folosirea unor sigle de instituții sau abuzându-se de autoritatea unor oameni de înaltă valoare și care ar fi credibili. Cel mai recent exemplu este cel al vaccinului împotriva cancerului de col uterin, mesajele conținând informații dintre cele mai contradictorii. Pericolul cel mai mare este să luăm de bune aceste informații”. Mădălina Ungureanu, psiholog în cadrul CIADO, și-a dorit să le transmită celor prezenți că mai pot face și altceva în timpul liber: sporturi, să meargă la cinema, să se plimbe prin parc, cu rolele. „Orice numai să plece de lângă calculatorul acesta care le răpește tot timpul. Eu nu pot să stau mai mult de jumătate de oră în fața lui, dar fetița mea, care are 5 ani, dacă aș lăsa-o ar sta non-stop!”. Mai puțină lectură și mai multă conversație aiurea! Alexandru Frățilă, președintele Consiliului Consultativ al Elevilor pe județul Constanța, este elev în clasa a XI-a și are în jur de 600 de prieteni pe mess „cu tot cu cei de la consiliu. Dar nu stau foarte mult online, ci doar atunci când am de comunicat ceva. În general, nu stau pe chat!”. Cristiana Flavia Biru, clasa a XI-a, la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”, din cei peste 500 de prieteni din lista de mess îi știe personal doar pe 100. „Majoritatea i-am cunoscut prin taberele pe unde am mai fost, iar faptul că eu nu sunt de aici, ci din Ardeal, orașul Blaj, este motiv să vorbesc foarte mult cu cei de acolo”. Olimpică națională la resurse naturale și protecția mediului, Cristiana consideră internetul ca o cale de a cunoaște noi oameni, după care să se poată întâlni față-n față. Colega ei, Veis Serpil, a declarat că nu este dependentă de internet, ea fiind la polul opus, cu doar vreo 20 de contacte în lista de mess, majoritatea colegi de clasă cu care vorbește despre teme. Diana Alina Iordache, clasa a X-a la același colegiu, a afirmat că îi cunoaște pe toți cei 300 de prieteni de pe mess, fiind cunoștințe mai vechi, chiar de la grădiniță, pe care le-a descoperit pe alte site-uri. Nici Vaccea Ilma nu e mai prejos, din cei peste 500 de prieteni cunoscându-i personal pe mai mult de jumătate. „Am făcut schimb de liste cu alți prieteni”. Recunoaște că în cele maxim două ore cât stă „la palavre” pe internet se mai și plictisește. Am riscat să o întrebăm care este ultima carte citită: „Am avut de citit la română «La țigănci»”. Anca Târzianu și Toma Andrei, clasa a IX-a C, la Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”, ne-au declarat că stau seara când vin de la ore câte două-trei ore pe mess și poate chiar și a doua zi de dimineață. Colegul lor Traian Luchian, în schimb, consideră mess-ul o mare pierdere de timp și îl folosește strict când are de vorbit ceva cu cineva. „Doar când am treabă”. Ultima carte citită? „«Împărătul muștelor», că ne-a cerut-o la română!”.