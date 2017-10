Cu ei se mândreşte Constanţa. Povestea a doi puşti pentru care nimic nu e prea greu

6

olimpicii

Trebuie ca lumea sa inteleaga ca "lumea olimpiadelor" este complet diferita. Un olimpic cu astfel de performante nu se compara cu un elev care "se descurca" la scoala. Cand vine vorba de "reusitul in viata", depinde de ce inseamna o viata reusita pentru fiecare. In momentul in care ajungi la performante de nivelul acesta, iti doresti sa faci mai mult decat restul, pentru ca stii ca poti. Olimpicii sunt, fie ca se recunoaste sau nu, invidiati. Invidia se simte. Oamenii nu inteleg de ce "ne place noua sa mergem la olimpiade", ca "nu suntem chiar asa destepti" si "cu totii pot asta, doar ca nu suntem toti tocilari si mai vrem si noi sa avem viata sociala". Este mentalitatea celor care nu au gustat vreodata succesul la modul la care am facut-o noi. Nivelul a scazut mult; sau poate a fost mereu asa. Nu invinovatesc sistemul de educatie, pentru ca se vede clar ca, in ciuda "invatamantului infect", unii reusesc sa faca lucruri marete. Dar majoritatea nu sunt asa: nu isi pun intrebari, nu vor sa stie mai mult si se axeaza doar pe evaluarea nationala din clasa a opta si pe bacalaureat, de parca doar asta ar conta; pe scurt, trec aproape degeaba prin scoala. Copiii ca Robert si Gabriel sunt, din pacate, exceptii. Ei aspira spre cunoastere. Sunt, intr-adevar, cu mult peste ceilalti. Si mass media pune, bineinteles, accent pe replicile "picante", intocmai pentru a obtine comentarii ca cele de mai sus. Sunt convins ca Robert nu a avut intentia ca gandurile lui sa fie expuse in modul asta; probabil i s-a pus intrebarea si, nestiind ce raspunda, a murmurat acea "replica". Pentru ca nu poti sa spui ca te sustin colegii atunci cand stii ca nu e asa. Atunci cand toate laudele si felicitarile sunt schitate ca sa mascheze cuvinte spuse pe la spate. Si poate ca nici nu a spus-o asa! Mi s-au luat interviuri de mai multe ori, si cel mai des mi-au fost rastalmacite vorbele. Desi are dreptate. Long story short, toti olimpicii simt ce simte Robert. In special cei care nu sunt inconjurati de alti copii care macar sa se apropie de astfel de performante. Nu suntem "ingamfati", "mandri" sau "laudarosi". Sunt lucruri pe care le tinem in noi si, atunci cand cineva are curajul sa spuna ce gandeste, il apreciem. Sper ca lumea sa poata intelege. Multumesc pentru lectura :)