Cu dezlegare de la Elena Ceauşescu! Biserica scăpată de buldozerele comuniste

Cu dezlegare de la Elena Ceaușescu! Biserica scăpată de buldozerele comuniste

În perioada în care ateismul ajunsese la rang de religie de stat, la Constanța, în anii ’70, se înălța… o biserică! Excepție de la regulă am consemnat-o în acest colț de țară, mai exact în cartierul Berechet (diviziunea din partea sudică a orașului Constanța - Pod Butelii), prin construirea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul“.Dezlegarea a venit chiar de la Elena Ceaușescu, soția dictatorului Nicolae Ceaușescu dându-și acordul pentru înălța-rea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”.Poveștile despre acest locaș sunt multe, dar una este întărită de documente. În toamna anului 1973, enoriașii din Berechet terminaseră de zidit biserica, ridicată pe spațiul pe care funcționase ani la rândul o Casă de rugăciune. Preotul Ioan Coman a avut curajul să dărâme această casă parohială, care era mult prea mică pentru nevoile comunității de atunci, și a hotărât să ridice de la temelie o altă construcție. Lucrările au fost sistate timp de un an de comuniști, iar preotul, luat la bani mărunți, cum de a avut acest curaj.Elena Ceaușeascu și-a dat însă acordul, deoarece fata ei făcea parte din aceleași cercuri din care făcea parte fata preotului.Oamenii din cartier au fost cei mai motivați să pună umărul la ridicarea unei biserici, ei trebuind să se deplaseze până în centru, la „Adormirea Maicii Domnului”, pentru a asista la o slujbă. Deși au fost amenințați că le va fi demolată biserica, nici oamenii și nici preotul nu s-au dat în lături.Ioan Coman, ctitorul bisericii Documentaristul Arhiepiscopiei Tomisului, Ionuț Druche, ne povestește că preotul Ioan Coman a rămas în amin-tirea constănțenilor ca cel ce a ctitorit biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Podul de Butelii.„Preotul Ioan Coman s-a născut în ziua de 22 mai 1909, în comuna Mircea Vodă, din județul Constanța. După ce a urmat cursurile școlii primare din satul natal, în anul 1923 s-a înscris la Seminarul Teologic din Constanța, pe care l-a absolvit în 1931. A fost hirotonit preot pe 26 martie 1933 și până la numirea sa la Catedrala din Constanța, la 15 noiembrie 1943, a slujit în Basarabia. La Centrul Eparhial Tomis a fost vremelnic casier și administrator al fabricii de lumânări. Pentru meritele sale, a fost hirotesit iconom-stavrofor, la 7 mai 1945, de Episcopul Chesarie Pău-nescu al Constanței. La Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța a slujit până la sfârșitul anului 1954. Între anii 1955 și 1967, când a fost transferat la parohia Sfântul Ioan Botezătorul, din orașul Constanța, a slujit la parohiile Carvăn, Oltina, Dorobanțu și Cotu-Văii”, a subliniat Druche.Preotul Coman rămâne în istorie drept omul care și-a făcut din construirea bisericii o misiune, iar în 1975, își vedea visul cu ochii.O podoabă a orașului Construcția bisericii a început în anul 1971 și s-a finalizat în anul 1975. În perioada în care s-a construit biserica, dar și după, în timpul picturii, oamenii au fost cei care au oferit hrană muncitorilor.Potrivit documentelor, pentru înzestrarea bisericii, tot mobilierul a fost cumpărat. O strană costa atunci 1.500 de lei, fiind cumpărată în rate de fiecare credincios. Pentru catapeteasmă s-au strâns bani, fiind adusă de la Mănăstirea Plumbuita, de Barbu Neculai.În pisania bisericii se menționează că lăcașul de cult „este o podoabă a orașului și o mândrie a Bisericii Ortodoxe Române, așa cum au constatat numeroșii ierarhi din țară și de peste hotare care au vizitat biserica la data de 8 noiembrie 1975 și s-au semnat pe Sfânta Evanghelie”.Astăzi, începând cu ora 8.30, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie, urmată de slujba de pomenire a ctitorilor și a slujitorilor bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Constanța.Cu ocazia împlinirii a patru decenii de la sfințirea sfântului locaș, organizatorii au pregătit simpozionul „Rezistența Bisericii sub totalitarismul comunist”, la care, alături de Arhiepiscopul Tomisului, vor lua cuvântul scriitorul Ovidiu Dunăreanu, dr. Virgil Coman, directorul Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Naționale, pr. prof. univ. dr. Nechita Runcan și pr. asist. univ. dr. Iulian Isbășoiu (slujitori ai bisericii), pr. drd. Oprișan Iordan (paroh al bisericii), asist. univ. drd. Carmen Ciornea și teologul Ionuț Druche, director al Editurii Arhiepiscopiei Tomisului.