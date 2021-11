Cu ce situații-problemă vrea IȘJ Constanța să descopere cei mai buni viitori directori

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat și este structurată astfel: a) etapa I - pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ – maximum 25 minute; b) etapa a II-a - pentru pregătirea și prezentarea modalității de rezolvare a situației-problemă - maximum 20 minute; c) etapa a III-a - pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale - maximum 15 minute.





Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, la începutul acestei săptămâni, toate inspectoratele școlare județene au publicat situațiile-problemă, adică exemplele apropiate de viața reală ale unei școli, care conțin provocări cu care se poate confrunta o echipă de conducere pe parcursul unui an școlar.





Răspunsul la o situație-problemă descrie modul în care factorii implicați în activitatea școlară (elevi, cadre didactice, membrii CA, părinți etc.) ajung să fie proactivi, nu doar să reacționeze la evenimente sau provocări cu care se confruntă o unitate școlară. În intervalul scurs de la publicarea acestor situații-problemă am primit la redacție câteva... sugestii-întrebări.



Năstrușnică situație-problemă, sub formă de întrebare la punctul 45: „Oferta curentă de CDȘ a şcolii reflectă preferințele elevilor/familiei sau reprezintă o modalitate de asigurare a necesarului de ore cadrelor didactice titulare ale unității dumneavoastră de învățământ, dar cu normă incompletă?”.





Punctul 51: „Un candidat înscris la examenul de definitivat din unitatea şcolară, nu reuşeşte să promoveze prima inspecţie de specialitate, probă din cadrul examenului. Ce demersuri realizați în vederea îmbunătățirii activității didactice la clasă, astfel încât candidatul să promoveze examenul?”. Oare dacă a picat prima inspecție (etapa eliminatorie) cum să mai promoveze examenul?





Oare care-i provocarea de la punctul 54: „Conform Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 5.232/2015, cu modificările ulterioare, cererea depusă de elev pentru înscrierea la ora de religie este valabilă pe toată perioada de școlarizare în învățământul preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii. La sfârşitul lunii septembrie, un număr de elevi, 10 de la o clasă, 5 de la o altă clasă, se retrag de la ora de religie. Cum răspundeți unei astfel de provocări?”. Nu cumva răspunsul este chiar în text.... nu mai vor religie, pentru că legea le permite să aleagă.





Toți candidații care optează pentru aceeași funcție din cadrul unității de învățământ vor avea de soluționat aceeași situație-problemă (conform cerinței din biletul extras de primul candidat, conform ordinii alfabetice) și vor avea repartizate aceleași sarcini de lucru pentru evaluarea competențelor digitale.



Calendar interviu





15 noiembrie – 8 decembrie – Desfășurarea probei de interviu



16 noiembrie – 10 decembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu



13 decembrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ



17 decembrie – Validarea rezultatelor finale



20 – 22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).





Odată cu anunțarea singurului centru pentru desfășurarea şi evaluarea probei de interviu - Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu” Constanța -, IȘJ Constanța a făcut publice și cele 61 de situații-problemă cu care se vor confrunta candidații care, începând de luni, 15 noiembrie, și până pe 8 decembrie, vor încerca să-și demonstreze capacitățile manageriale pentru care merită să fie declarați... câștigători ai mandatului pentru următorii patru ani.