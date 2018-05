Cu ce oferte îşi îmbie Universitatea "Ovidius" viitorii studenţi

Cu ce oferte își îmbie Universitatea "Ovidius" viitorii studenți

Universitatea „Ovidius“ a organizat, ieri, Ziua Porților Deschise, eveniment în cadrul căruia cele 16 facultăți din cadrul instituției de învățământ superior și-au prezentat oferta educațională pentru admiterea de anul acesta. Cu această ocazie, toți cei interesați au beneficiat de servicii de informare, orientare și consiliere pentru alegerea facultății și au putut interacționa cu profesorii, dar și cu actualii studenți.În acest cadru, elevii claselor a XII-a au mers de la un stand la altul pentru a se informa asupra oportunităților pe care le oferă fiecare facultate în parte.Pentru anul universitar 2018-2019, universitatea constănțeană scoate la concurs peste 1.300 de locuri bugetate de stat la forma de învățământ fără taxă, cărora li se adaugă alte câteva mii la forma de învățământ cu taxă. Potrivit rectorului, prof.univ.dr. Sorin Rugină, cifra exactă de școlarizare va fi aprobată abia în cursul lunii viitoare. Desigur, noul an universitar va aduce și schimbări în ceea ce privește taxele, acestea urmând a fi ușor modificate.Desigur, există și noutăți. Spre exemplu, a declarat decanul Facultății de Litere, prof.univ. dr. Cristina Tamaș, oferta va fi la fel de generoasă ca și până acum.„În plus, vom oferi locuri speciale și pentru bursierii statului român din diverse țări ale Uniunii Europene și vom avea o specializare nouă, Franceză- Turcă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, decanul.La Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, decanul, conf.univ.dr. Marius Skolka, spune că Agricultura și Biologia au fost cele mai căutate specializări, la polul opus aflându-se Ecologia și Horticultura. Cu toate acestea, el speră că și aceasta din urmă să aibă suficienți candidați și anul acesta.„Horticultura nu are mare căutare pentru că nu există programe care să asigure finanțarea, iar în Dobrogea sunt mai mulți care au afaceri pe agricultură”, a subliniat acesta.La rândul său, decanul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, conf.univ.dr. Ionel Nicolae, a declarat că este conștient de faptul că numărul elevilor care își finalizează studiile liceale este tot mai mic, dar alegând facultatea lor, ei trebuie să știe că își vor găsi întotdeauna locuri de muncă.„Noi nu avem probleme în ceea ce privește inserția lor pe piața forței de muncă și suntem optimiști. În plus, ne gândim și la alte specializări, dar să vedem mai întâi ce ne oferă anii următori”, a spus acesta.