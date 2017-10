Cu ce medii s-a intrat la facultăţile de la „Ovidius”

Cu ce medii s-a intrat la facultățile de la „Ovidius”

Etapa de înscriere pentru admiterea 2012 la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) s-a încheiat vineri, 27 iulie, la facultățile a căror admitere se face pe baza dosarului, respectiv a mediei de absolvire a bacalaureatului, dar și a unor note de la materii specifice. După cum am aflat de la Biroul de presă al Universității Ovidius, câteva facultăți au beneficiat de un număr mai mare de înscrieri decât în anul 2011, cu peste 10%. Printre acestea se numără Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Istorie și Științe Politice.Conform unui studiu al Centrului de Consiliere Educațională „Ovidius”, în ceea ce privește Admiterea 2012 la Universitatea „Ovidius”, facultățile cu proporțiile cele mai mari de înscriși pentru admitere în cadrul totalului persoanelor înscrise au fost Facultatea de Științe Economice (cu 18% din numărul total de înscriși pentru admitere la UOC) și Facultatea de Medicină (13,89%). Pe de altă parte, Facultatea de Construcții a avut, în iulie acest an, un număr de înscriși pentru admitere ce reprezintă 73,46% din numărul de anul trecut, iar Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului un număr ce reprezintă 79,14% din numărul înscrișilor din 2011. Cele mai puține dosare de înscriere s-au depus la specializările Fizică - două, și Ingineria mediului - patru. Astfel, numărul total de persoane înscrise pentru admitere în cadrul facultăților din structura UOC a fost în iulie 2012 de 5.171, cu doar 2,67% mai mic decât cel de 5.313 înscriși din iulie 2011.Au fost și patru medii de 10Ieri, la închiderea ediției, nu fuseseră afișate rezultatele la Facultatea de Teologie.La Drept, pe cele 20 de locuri s-a intrat cu medii între 9,82 și 8,57, iar ultimul admis cu taxă are media 5,31. La Administrație Publică sunt prevăzute tot 20 de locuri fără taxă și aici s-a intrat cu medii între 9,35 și 7,13.La Facultatea de Științe Economice s-au înscris 830 de candidați pe cele 125 de locuri fără taxă. Ei au fost repartizați conform mediei de la bacalaureat, dar și a notelor de la proba scrisă de limba română și a probei diferențiate funcție de filieră, profil sau specializare. Așa încât la contabilitate și informatică s-a intrat cu prima medie de Bac 9,76, la Economia firmei - 9,13, la Finanțe-bănci - 9,89, la Marketing - 9,42, la Management - 9,53, la Economia comerțului, turismului și serviciilor - 9,85. Se prelungește programul de înmatriculăriConform deciziei rectorului Universității „Ovidius” din Constanța, prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure, perioada de înmatriculări pentru candidații declarați admiși în urma Admiterii 2012, sesiunea iulie, se prelungește cu o zi. Astfel, programul de înmatriculări - studii de licență este următorul: astăzi, 30 iulie, între orele 9 - 17, iar mâine, 31 iulie, între orele 9 - 16.Înmatricularea înseamnă parcurgerea următorilor pași: plata taxei de înmatriculare (50 lei), plata primei tranșe din taxa de școlarizare (numai pentru cei admiși cu taxă) și semnarea contractului de studii și a cererii de înscriere.