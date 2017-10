Cu ce descoperiri se laudă în 2011 Muzeul de Istorie

Joi, 22 decembrie, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, direc-torul Gabriel Custurea a prezentat un scurt rezumat al activităților ce au marcat anul 2011.S-a tras linie, s-au făcut calcule, iar în final s-a concluzionat că au trecut pragul Muzeului peste 70.000 de turiști anul acesta. Au fost atât turiști străini, cât și români, veniți în mod individual sau în grupuri organizate, ce au avut ca punct de atracție și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.În mare parte, toate proiectele de la muzeu s-au încheiat cu succes, cele care au rămas nefinalizate fiind lucrarea de reparație a acoperișului muzeului de la Adamclisi, și reabilitarea edificiilor de la Murfatlar, urmată de construcția unui muzeu al acestui sit de bisericuțe.„La Murfatlar se află o clădire de foarte mare interes turistic, care necesită reabilitare de urgență. În momentul în care această clădire ar fi reabilitată, putem expune fragmente din bisericuțe, creând astfel o atmosferă a anului 1000, de când datează aceste construcții, liniștind totodată și curiozitatea aprigă a oamenilor de a vizita și a vedea aceste piese. Pentru realizarea acestui obiectiv, de reabilitare a edificiului, am fi avut nevoie de 2 miliarde de lei vechi, bani de care nu am dispus”, a declarat, cu părere de rău, Gabriel Custurea.Printre activitățile și proiectele ce au fost derulate cu succes de Muzeul de Istorie amintim cel mai spectaculos eveniment, și anume Expoziția „Arheologia Preventivă în județul Constanța 2010-2011” realizată cu ajutorul MINAC și coordonată de Gabriel Custurea și C. Talmațchi. La 5 octombrie, 2011, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Con-stanța găzduia vernisajul expoziției cu obiecte și vestigii descoperite pe tronsonul Cernavodă - Medgidia al Autostrăzii A2.La acea vreme, obiectele descoperite aveau încă urme de pământ, specialiștii neavând timp să le curețe în totalitate, fiind așadar o expoziție preliminară.„A fost cel mai spectaculos eveni-ment din acest an, descoperirile de atunci, vase de ceramică, piese de ornament ofensiv în șanțul și în proximitatea valului mic de pământ, piese de inventar funerar în necropola medieval, precum și bijuterii de argint, vârfuri de săgeți și alte obiecte ceramice fiind încă expuse în muzeul nos-tru”, precizează Gabriel Custurea.